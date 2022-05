Jacob Tremblay e Woody Norman star del film The Skeleton Tree

Jacob Tremblay e Woody Norman saranno i protagonisti del film The Skeleton Tree, tratto dall'omonimo romanzo scritto nel 2016 da Iain Lawrence.

Il lungometraggio segnerà il debutto alla regia di Paul Barry, coinvolto anche come produttore dell'opera.

The Skeleton Tree racconta la storia di due ragazzi, scritti da Jacob Tremblay e Woody Norman, le cui vite cambiano per sempre quando sopravvivono a un incidente in barca e finiscono su unaa costa isolata dell'Alaska. Nonostante calamità naturali e ostacoli inimmaginabili, i due, fondamentalmente molto diversi, devono alla fine fidarsi uno dell'altro per sopravvivere.

Paul Barry si occuperà anche della sceneggiatura del film e nel team della produzione ci saranno anche David Leitch e Kristian Andresen.

Kristen Figeroid di Sierra/Affinity ha dichiarato: "Paul Barry ha creato una notevole storia di sopravvivenza che avrà come interpreti due dei più carismatici giovani attori del panorama cinematografico. Jacob e Woody. Oltre a Paul e a questo cast eccezionale, non vediamo l'ora di continuare il nostro rapporto con Kelly McCormick e il brillante team di 87North".