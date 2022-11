Jacob Elordi protagonista della serie The Narrow Road to the Deep North

Sarà Jacob Elordi, già star di Euphoria e The Kissing Booth, il protagonista della miniserie tratta dal romanzo The Narrow Road to the Deep North.

Jacob Elordi sarà il protagonista della serie tratta dal romanzo The Narrow Road to the Deep North, scritto da Richard Flanagan e vincitore del premio Booker Prize.

A occuparsi dell'adattamento sarà Justin Kurzel e Shaun Grant, che hanno stretto un accordo con Sony Pictures Television dopo aver sviluppato il progetto in collaborazone con Fremantle.

Jacob Elordi, interprete di Nate nella serie Euphoria, avrà la parte di Dorrigo Evans. La serie in cinque episodi The Narrow Road to the Deep North seguirà la storia del giovane chirurgo dell'esercito, la cui breve storia d'amore con Amy, la moglie dello zio, lo sostiene e tormenta durante i giorni più difficili trascorsi in prigionia durante la seconda guerra mondiale.

Kurzel si occuperà della regia, mentre Grant della sceneggiatura e i due collaboreranno alla produzione.

Euphoria: Jacob Elordi in una scena della serie

Jo Porter ha dichiarato: "Il personaggio di Dorrigo Evans richiede un attori con molti strati che possa portare forza, sensibilità e carisma al ruolo, qualità che Jacob ha in abbondanza. Insieme ai talenti creativi di Justin Kurzel e Shaun Grant, non potrebbe esserci un team più eccitante per portare in vita questo importante romanzo".

Tra i prossimi progetti di Elordi ci sarà anche Priscilla, il film diretto da Sofia Coppola, in cui avrà la parte di Elvis Presley.