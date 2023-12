Jacob Elordi diventa un serial killer nel trailer del thriller He Went That Way

Vertical ha diffuso il trailer ufficiale di He Went That Way, il prossimo thriller con protagonisti Jacob Elordi e Zachary Quinto.

Vertical ha diffuso il trailer ufficiale di He Went That Way, il prossimo thriller con protagonisti Jacob Elordi e Zachary Quinto. Il video mostra un famoso addestratore di animali che offre inconsapevolmente un passaggio a un serial killer. La verità sull'identità dell'uomo alla fine viene a galla e porta a un'inaspettata collaborazione tra i due sconosciuti.

Di seguito potete guardare il trailer di He Went That Way:

Di cosa parla He Went That Way?

La sinossi di He Went That Way recita: "_Ambientato nel 1964, il thriller è basato su una storia di cronaca nera vera e segue il diciannovenne serial killer Bobby mentre sale in macchina di un famoso addestratore di animali, Jim, su un tratto desolato della Route 66 con un carico inestimabile al seguito: Lo scimpanzé di Jim, Spanky, un beniamino della TV americana. Mentre la tensione tra Bobby e Jim aumenta e le loro personalità si incendiano, la strada diventa sempre più insidiosa man mano che il viaggi in macchina prosegue".

He Went That Way è stato diretto dal regista australiano Jeffrey Darling e rappresenta il suo esordio alla regia. Sfortunatamente il regista è scoporso nel marzo 2022 all'età di 60 anni a causa di un incidente di surf a Sidney. Con Elordi ci sono Zachary Quinto, Patrick J. Adams, Troy Evans, Alexandra Doke, Erin Moore, Nicolette Doke e altri. He Went That Way uscirà il 5 gennaio 2024 in distribuzione limitata nelle sale statunitensi, dal 12 gennaio sarà distribuito sulle piattaforme video on demand.