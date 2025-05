Jackie Chan:"Mia madre non ha mai visto i miei film fino alla fine"

Nonostante Jackie Chan sia una delle più grandi star del cinema c'è una persona che non ha mai visto un suo film dall'inizio alla fine. La mamma dell'attore, come ha raccontato lo stesso Chan, non ha mai concluso la visione di uno dei suoi lungometraggi.

Jackie Chan, premiato con l'Oscar onorario qualche anno fa, ha spiegato il motivo di questa scelta di sua madre Lee-lee Chan nel corso di una intervista rilasciata a People.

La madre di Jackie Chan non guarda i film del figlio

"Iniziava a guardare il film, magari dai titoli di testa. [Ma] appena vedeva che stavo per fare una scena pericolosa, si girava dall'altra parte" ha spiegato Chan.

Il motivo è legato semplicemente alla violenza:"Quando colpivo qualcuno, non voleva vedere. Quando qualcuno colpiva me, non voleva vedere. Non ha mai guardato un film intero".

Jackie Chan con l'Oscar onorario

Nonostante questa 'tradizione', Jackie Chan ha sottolineato che la madre è sempre stata una grande fan del suo lavoro:"Aveva tutti i miei poster" ricorda con affetto "Li toccava e li baciava prima di dormire. Quella era mia madre".

Il ritorno di Jackie Chan nel franchise di Karate Kid

Nel novembre 2023, Ralph Macchio e Jackie Chan sono stati annunciati nuovamente nei rispettivi ruoli di Daniel LaRusso e Mr. Han, già presente anche nell'ultimo film uscito nelle sale cinematografiche, The Karate Kid: La leggenda continua.

Jackie Chan e Jaden Smith in una scena di The Karate Kid: La leggenda continua

Jackie Chan ha commentato con queste parole la sua nuova partecipazione a Karate Kid, che considera non un semplice film ma qualcosa in più:"Non solo posso usare la mia tecnica [di arti marziali], ma posso anche mostrare la cultura cinese al mondo" ha spiegato.

Jackie Chan è stato premiato con l'Oscar onorario 2017 dopo una lunga carriera divisa tra il cinema asiatico e hollywoodiano.