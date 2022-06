Jackass: Bam Margera scomparso dopo essere fuggito dalla rehab

Bam Margera sarebbe sparito dopo aver lasciato la rehab della Florida in cui era in cura per le sue dipendenze, sono in corso le ricerche della polizia.

Secondo quanto riferito, la polizia della Florida avrebbe dato il via alle ricerche dell'ex star di Jackass Bam Margera, scomparso dopo essere fuggito da una rehab in Florida.

Bam Margera alla premiere di Jackass 3-D a Los Angeles

TMZ ha riferito che a Bam Margera non era permesso lasciare la struttura per la riabilitazione, il che ha portato a una denuncia di scomparsa lunedì. Il manager della rehab ha rivelato all'outlet che Margera, 42 anni, era "scontento" della struttura di riabilitazione e dei suoi servizi.

Secondo il rapporto della polizia, Margera avrebbe espresso la sua insoddisfazione al manager della casa di cura, dicendo che si sarebbe curato fuori dalla struttura o in un altro centro di riabilitazione della zona. Secondo quanto riferito, l'attore lasciato la clinica a bordo di una berlina nera.

Il manager ha spiegato che Bam Margera era al centro di riabilitazione su ordine del tribunale e il personale temeva che se ne andasse senza permesso. Secondo quanto riferito, gli agenti di polizia di Delray Beach hanno dato il via alle ricerche lunedì, ma non sono stati in grado di localizzarlo. Secondo lo staff l'attore non rappresenterebbe un pericolo per se stesso o per gli altri.

Bam Margera denuncia i Jackass e la Paramount per discriminazioni: "Sono incazzato e ferito"

Margera era rimasto ferito in un incidente con lo skateboard il mese scorso che lo ha lasciato con un polso e un gomito rotti e ha incolpato la struttura di riabilitazione per non aver programmato i suoi appuntamenti di fisioterapia.

Questa non è la prima volta che la star di Jackass entra in rehab. Nel 2021 è stato costretto alla riabilitazione dopo aver aggredito una donna nella sua stanza d'albergo mentre era sotto l'effetto di cocaina. Nel 2019 è apparso in Dr. Phil ed è tornato in riabilitazione subito dopo.