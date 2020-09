Jack Reacher: Alan Ritchson protagonista della nuova serie Amazon

Alan Ritchson, attore della serie tv Titans e interprete di Raffaello nei recenti film sulle Tartarughe Ninja, è stato scelto come protagonista di Jack Reacher, la nuova serie tv di Amazon, basata sui romanzi di Lee Child.

Alan Ritchson interpreta Aquaman nell'episodio Patriot di Smallville

Ad inizio anno, Amazon aveva annunciato lo sviluppo di Jack Reacher, serie tv basata sui romanzi firmati da Lee Child. Adesso, a distanza di mesi, ad essere annunciato è il nome dell'attore che andrà a ricoprire il ruolo principale dello show, ovvero Alan Ritchson. Sarà infatti lui ad interpretare un ex ufficiale della polizia militare statunitense che, dopo aver lasciato l'esercito, decide di iniziare una vita di vagabondaggi attraverso gli Stati Uniti, libero dai vincoli e dai condizionamenti del "sistema".

La prima stagione dello show sarà basata su Zona Pericolosa (The Killing Floor), il romanzo d'esordio di Lee Child e dunque il primo capitolo della serie incentrata sul personaggio di Jack Reacher. Il libro in questione racconta di Reacher, un militare in congedo che vaga senza meta nel Nord America. Quando scopre l'omicidio di suo fratello Joe, investe tutte le sue risorse per fronteggiare l'organizzazione che lo ha fatto uccidere.

Ritchson è meglio conosciuto per aver preso parte alla serie tv Blue Mountain State, prodotta dal 2010 per tre stagioni e divenuta anche un film, Blue Mountain State: The Rise of Thadland, nel 2016. Altri ancora lo ricordano per essere Hank Hall, alias Hawk, nella serie DC Titans. Inoltre, all'inizio della sua carriera, Ritchson ha anche interpretato Aquaman nella serie Smallville. Per quanto riguarda il grande schermo, invece, ha recitato in Hunger Games: la ragazza di fuoco ma anche in Tartarughe Ninja e Tartarughe Ninja - Fuori dall'ombra in cui ha interpretato il personaggio di Raffaello.

La serie Jack Reacher, co-produzione Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios, sarà prodotta da Nick Santora che ricoprirà anche il ruolo di sceneggiatore e showrunner. Lee Child, autore dei romanzi sui quali si basa la serie tv, sarà invece produttore esecutivo insieme a Don Granger, Scott Sullivan e Christopher McQuarrie, con David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross che saranno produttori esecutivi per conto di Skydance.

Ricordiamo che la serie di romanzi per bambini Jack Reacher ha venduto oltre 100 milioni di copie ed è stata adattata anche per il grande schermo. Da qui sono infatti nati due film con Tom Cruise, chiamato ad interpretare l'ex ufficiale del Corpo di polizia militare dell'esercito americano. I due film hanno incassato complessivamente circa 400 milioni di dollari.