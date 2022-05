Jack Kehler, caratterista ne Il grande Lebowski e The Man in the High Castle, morto a 75 anni

Jack Kehler, prolifico attore caratterista apparso ne Il grande Lebowski e nella serie The Man in the High Castle, è morto sabato 7 maggio 2022 per complicazioni dovute alla leucemia al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, in California. Aveva 75 anni. La morte dell'attore è stata confermata da suo figlio, Eddie Kehler.

Una foto di Jack Kehler

Nato il 22 maggio 1946 a Filadelfia, in Pennsylvania, Jack Kehler iniziò la sua carriera di attore all'età di 24 anni lavorarndo in teatro. Nel 1982, Kehler si imbatté in Sanford Meisner e Wynn Handman, iniziando il suo incarico come membro dell'Actors Studio, dove militerà per tutta la vita.

Poco dopo, Kehler si è trasferito a Los Angeles dove ha iniziato a ottenere scritture per ruoli secondari in film e televisione. Il suo primo lavoro cinematografico è arrivato nel 1983 con il film di fantascienza di Michael Laughlin, Strange Invaders, con Paul Le Mat e Nancy Allen.

L'attoreha trascorso il resto degli anni '80 lavorando principalmente in televisione, facendo apparizioni in note serie come Hill Street Blues, Fresno, New York New York e St. Altrove. Negli anni '90, si è imposto come attore caratterista in film d'azione, tra cui The Last Boy Scout, Wyatt Earp e Waterworld. Kehler si è anche ritrovato sotto i riflettori per il suo ruolo di padrone di casa di Drugo Lebowski (Jeff Bridges) ne Il grande Lebowski, cult dei fratelli Coen.

In seguito è apparso in veste di guest star in numerosi show e ha avuto un ruolo ricorrente nella serie The Man in the High Castle. Il suo ruolo più recente è il padrone di casa nella serie Disney+ Love, Victor. Prossimamente lo vedremo nel film poliziesco The Platinum Loop, che è attualmente in post-produzione.