Jack Dylan Grazer, star di Shazam!, vorrebbe tenersi stretto ogni personaggio che interpreta

La carriera attuale di Jack Dylan Grazer lo vede impegnato interpretare una serie di personaggi che hanno a che fare sia con l'universo di Shazam! che con la DC in generale. Entrato nel mese scorso nei panni di Jonathan Kent, per Batman and Superman: Battle of Super Sons, Grazer sembra deciso a continuare a lungo a interpretare ogni personaggio.

Quando il sito comickbook ha chiesto a Jack Grazer chi volesse vedere nel ruolo di Jon Kent, in un ipotetico live-action, questi non ha esitato nel proporre se stesso per la parte, rivelando che gli piacerebbe anche vedere il suo Freddy (il personaggio che interpreta in Shazam!) nella storia animata con Jon, trovando il modo di doppiarli entrambi.

Dopo aver scherzato su questa possibilità, Jack Dylan Grazer ha detto di non essere troppo territoriale con loro, l'importante è che siano realizzati al meglio sullo schermo, suggerendo che vedrebbe bene Jacob Tremblay nei panni di un Jon fuori dalla dimensione animata. Jack Dylan Grazer tornerà nel suo storico ruolo anche con Shazam! Furia degli Dei, che uscirà in Italia il 16 marzo 2023 e negli USA il giorno successivo.

In Shazam! Furia degli Dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi, che si trasformano in supereroi dicendo "Shazam!", sono costretti a tornare in azione e combattere le Figlie di Atlas. L'obiettivo è impedire loro di usare un'arma che potrebbe distruggere il mondo, in più devono fare pace con gli dei a causa del fatto che Billy dà per scontati i loro poteri.