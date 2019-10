iZombie 4, su Netflix in streaming da oggi!

iZombie torna oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti gli appassionati di serie tv: la quarta stagione è finalmente disponibile!

iZombie, show creato dall'autore di Veronica Mars Rob Thomas, arriva oggi su Netflix e vede come protagonista Rose McIver nei panni di Liv, studentessa di medicina tramutata in zombie che si fa assumere nell'ufficio del coroner così da poter accedere liberamente ai cervelli che, suo malgrado, è costretta a mangiare per mantenere la propria umanità. Ma ogni volta che mangia il cervello di un cadavere, Liv assume anche i ricordi del defunto. Con l'aiuto del suo capo, un medico legale, e di un detective della polizia, la giovane riesce a risolvere una serie di crimini per far tacere le voci nella sua testa.

iZombie: una prima immagine con Rose McIver

Gli showrunner hanno chiuso la serie dopo cinque ricche stagioni, che hanno divertito moltissimo gli spettatori: le prime 3 stagioni hanno totalizzato su RottenTomatoes un apprezzamento incredibile, toccando vette del 100% delle recensioni positive. La quinta - e concusiva - ha invece totalizzato 'solo' un 74% di commenti positivi, ma come ogni chiusura avrà risentito delle aspettative dei fan più calorosi. La canzone dei titoli di testa, Stop, I'm Already Dead, è dei Deadboy & the Elephantmen ed è stata già legata al tema degli zombie, grazie alla scena di apertura di Day of the Dead, il remake del 2008.

iZombie 4 è solo l'ultima di tante novità in catalogo a ottobre su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.