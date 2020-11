Ivana Trump a Barbara D'Urso sulla sconfitta di Donald Trump: "Finito un incubo"

Ivana Trump non ha usato mezze misure per definire la sconfitta elettorale di Donald Trump: la fine di un incubo. Se le sue parole hanno sorpreso perfino Barbara D'Urso, in realtà il loro significato è un po' diverso rispetto all'apparenza.

Durante l'ultima puntata di Live Non è la D'Urso, Ivana Trump è stata ospite di Barbara D'Urso insieme al quarto ex marito, Rossano Rubicondi. Incredibile tempismo, si dirà, averla in collegamento proprio all'indomani della conclamata sconfitta di Donald Trump alle elezioni USA 2020. Domanda scontata da parte della conduttrice partenopea quella riguardante proprio il risultato del voto americano, che ha visto trionfare il democratico Joe Biden, nonostante il rifiuto del presidente uscente di riconoscergli la vittoria.

L'ex signora Trump, come già in passato, non ha certo avuto parole tenere per il primo marito e ha commentato la sconfitta elettorale di Donald come la fine di un incubo, come si sente direttamente dalla sua voce nel video.

"Francamente non mi importa tanto chi sia la First Lady, voglio solo che questo incubo finisca" è stato il primo commento di Ivana Trump. Che, incalzata da Barbara D'Urso, ha chiarito come mai i 4 anni di presidenza dell'ex marito si siano rivelati terribili anche per lei: "Ci sono state proteste davanti casa mia, con gente che cercava di sbirciare dentro casa. Un vero e proprio incubo e voglio semplicemente che finisca [...] Adesso Donald potrà essere felice, giocare a golf a Palm Springs, a me non importa assolutamente nulla di lui".