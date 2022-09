Ivana Buselli, morta la giornalista Rai: aveva 58 anni

Ivana Buselli è morta: la giornalista vice capo redattrice della sede Rai di Trento, aveva 58 anni. A strapparla all'effetto dei suoi cari è stata una malattia dal decorso molto veloce. La notizia è stata diffusa dalla pagina Facebook del TG RAI Trentino.

"Si è spenta nella sua casa di Trento, all'età di 58 anni, Ivana Buselli, vice capo redattrice della sede Rai locale. Lascia nel dolore più grande il marito Guido, il fratello Bruno e i suoi tanti amici e colleghi", hanno scritto i colleghi della giornalista sul social. La RAI, in un comunicato scrive: "_A lei è legata una delle pagine più importanti dell'informazione radio televisiva regionale. È entrata per anni nelle case dei telespettatori con garbo, intelligenza, fermezza per raccontare il suo Trentino".

Ivana Buselli, 58 anni era tra i volti più amati dal pubblico del TG Regionale del Trentino, oltre ad essere vice capo redattrice della sede Rai regionale. Il collega Vittorio Trapani su Twitter ha postato un messaggio di condoglianze in cui si legge: "Se n'è andata Ivana Buselli, Tgr Rai Trentino. Sapevo che lottava contro la malattia, ma quando l'avevo vista a giugno avevo pensato che il peggio fosse alle spalle. Un abbraccio alla famiglia e alla redazione".