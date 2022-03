Ivan Urgant di Ciao 2021 "scomparso" dalla tv russa dopo aver condannato invasione russa dell'Ucraina

Ivan Urgant, il conduttore del programma ispirato alla cultura pop italiana, è letteralmente scomparso dalla televisione di Stato dopo essersi apertamente dichiarato contro l'invasione russa dell'Ucraina: il talk show del presentatore non va in onda da quando ha scelto Instagram per rendere pubblici i sui commenti relativi alle azioni di Putin.

In seguito all'attacco mosso da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina la mattina dello scorso 24 febbraio 2022, Urgant aveva pubblicato una foto in cui non si vedeva niente, un'immagine nera, alla quale aveva associato la seguente didascalia: "Paura e dolore, no alla guerra".

Il conduttore, noto per "Ciao 2020" e "Ciao 2021", sembra essere scomparso da Pervvj kanal, dove presentava il talk show "Evening Urgant" e l'emittente televisiva non ha ancora fornito ai giornalisti una valida motivazione per la sua assenza. Ovviamente, l'ipotesi più gettonata è che sia stato cancellato dalla programmazione a causa del suddetto post diffuso su sui social media.

In Italia in molti si sono innamorati di Ivan Urgant, come accennato in precedenza, per gli show da lui ideati, intitolati "Ciao 2020" e "Ciao 2021": programmi tv russi in cui però si parla e canta esclusivamente in italiano, traendo ispirazione dalla nostra tradizione pop degli anni '70 e '80.