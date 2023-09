Italia's Got Talent la finale oggi in esclusiva su Disney+: orario, anticipazioni e finalisti

Oggi 29 settembre conosceremo il vincitore di Italia's Got Talent tra i dieci finalisti arrivati allo step finale. Disney+ ha annunciato che lo show sarà disponibile a partire dalle 19:00 in esclusiva sulla piattaforma streaming.

Sono 10 i finalisti, su un totale di 3355 concorrenti iscritti, che hanno conquistato l'accesso all'ultima puntata del talent show e che si contenderanno la vittoria di questa nuova edizione di Italia's Got Talent, con il vincitore che si aggiudicherà un premio di 100 mila euro. Dopo le Audition in giro per l'Italia che hanno visto talenti di tutti i generi esibirsi sul palco, superando le varie fasi di selezione dello show e arrivando a conquistare le emozionanti semifinali, si è finalmente composta la rosa dei finalisti. Con talenti appartenenti a diverse categorie, dal ballo al canto passando per l'acrobazia e la comicità, la finale di Italia's Got Talent offrirà ai giudici e al pubblico, sia in sala che a casa, uno spettacolo variegato, divertente ed emozionante.

I dieci finalisti di Italia's Got Talent

A contendersi la vittoria saranno: i B Unique, dall'India, che inventeranno figure e forme coreografiche davvero uniche; Francesca Cesarini di Magione (PG), che si esibirà in un'emozionante performance di pole dance; Tiberio Cosmin di Roncadelle (BS) con un irriverente pezzo comico; Flora Donzelli, da Napoli, con una toccante esibizione canora; Maura Moggi, di Pescara, che porterà sul palco una commovente coreografia; i Ping Pong Pang, da Tarquinia, che porteranno una delle loro originali performance di ballo con le racchette.

E ancora: Noemi Realforte di Cinisi (PA) e la sua voce particolare e potente; Lennie Simo, dal Massachusetts che proporrà una delle sue "Lennie session" in cucina; la Turkeev Family, famiglia ucraina che vive in Germania, che lascerà tutti a bocca aperta con una delle loro potenti performance aeree e Yoko Yamada, bresciana che vive a Venezia, con un divertente brano di stand-up comedy.

Italia's Got Talent

Il talent show di successo Italia's Got Talent è una produzione originale Disney+ prodotta da Fremantle Italia e disponibile sulla piattaforma streaming in Italia con i primi 8 episodi.

Quest'anno, al tavolo siedono la cantante Elettra Lamborghini e Khaby Lame, social media star di fama mondiale, che sono i nuovi giudici del programma affiancando i veterani amatissimi dal pubblico Mara Maionchi, talent scout e volto televisivo, e l'attore e comico Frank Matano, riconfermati ancora una volta per scovare i migliori talenti del nostro Paese.

La conduzione è affidata alla simpatia di Aurora e Fru dei The Jackal che portano la loro ironia sul palco di Italia's Got Talent. Un ritorno a casa per Aurora che ha debuttato proprio in questo programma nel 2019.