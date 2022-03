Italia’s Got Talent 2022: vince Antonio Vaglica, cantante e studente 19enne

Antonio Vaglica, cantante e studente 19enne di Mirto Crosia (Cosenza), ha vinto Italia's Got Talent 2022, come annunciato dalla conduttrice Lodovica Comello: si è conclusa così la finale del grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle per Sky.

La serata ha visto sul palco i 12 migliori talenti di quest'anno, scelti dai giudici Elio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi e dal pubblico di #IGT. Il vincitore, che si è aggiudicato 100mila euro, aveva ricevuto il Golden Buzzer da Elio durante le audizioni e nel corso dello show di ieri si è esibito sulle note della struggente "I Have Nothing" di Whitney Houston.

Sul podio con lui l'illusionista Francesco Fontanelli, 22 anni di San Vincenzo, al secondo posto dopo aver conquistato il Golden Buzzer del pubblico, che ha portato la sua magia stregando in primis Frank, protagonista del numero insieme a lui sul palco, e poi gli spettatori; e la medaglia di bronzo di questa edizione, il Golden Buzzer di Lodovica Simone Corso, 26enne ballerino sardo e sordo dalla nascita, che ha presentato una coreografia possibile solo grazie alle vibrazioni che percepisce.

La vittoria di Vaglica è arrivata a conclusione di una finale di grande impatto, durante la quale sul palco di Cinecittà World sono arrivati diversi ospiti: Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, protagonisti di "Corro da te", film prodotto da Wildside e Vision Distribution con la collaborazione di Sky, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Guido Meda.