Italia's Got Talent 2021: il meglio della prima puntata (VIDEO)

La prima puntata di Italia's Got Talent 2021 è andata in onda il 27 gennaio e ha visto in scena i talenti più svariati, tra pizzaioli, ballerini e architetti e qualcuno si è anche aggiudicato il pass diretto per la finale.

Quest'anno più che mai Italia's Got Talent 2021, lo show che premia i talenti più inattesi e sorprendenti, ha offerto nella prima puntata l'essenza stessa del programma, ovvero il talento può davvero nascondersi dietro la più insospettabile delle professioni. Ecco un video riepilogo delle esibizioni.

Anche quest'anno al tavolo della giuria di Italia's Got Talent Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini sono pronti a schiacciare i pulsanti e decidere il destino dei talenti italiani, mentre a condurre il programma e a supportare i concorrenti, ritroviamo Lodovica Comello.

Il talent show campione d'ascolti di TV8 e SkyUno - di cui abbiamo parlato anche nella nostra intervista a Frank Matano e Joe Bastianich - ha mostrato sin dalla prima puntata centinaia di artisti, musicisti, ballerini, acrobati, inventori, comici, maghi e performer di ogni età e provenienza. Ma dopo un anno difficile, la voglia di farsi valere e dare il meglio di sé sul palco, ha spinto moltissimi altri professionisti a mostrare la loro arte segreta: netturbini, pizzaioli, architetti, in tanti hanno "sfidato" il teatro storico di Cinecittà. Tutti possono ancora iscriversi ai casting per la nuova stagione del programma, in attesa di potersi esibire live sul palco. Ma intanto ecco il meglio della prima puntata e i loro dodici concorrenti:

Anna Russo, a dieci anni, si esibisce in un balletto da brividi poiché reinterpreta il film e le colonne sonore de La bambola assassina. Ma il suo talento viene premiato dai quattro sì dei giudici. Christian Stoineu, invece, oltre a esibirsi in una performance musicale e "fisica", si fa aiutare anche dal talento del suo chihuahua Percy: quattro sì anche per loro.

Neanche un sì per il Mago Domin e il suo numero di magia coi pesci rossi, mentre il gruppo di ballerini tra gli 8 e i 18 anni Flying Kids conquistano i quattro sì e soprattutto Mara.

A conquistare i giudici e in particolare Bastianich è Fatima Bouhthouc, italiana di seconda generazione di origini arabe. Sul palco porta semplicemente la sua vita, sottoforma di una poesia che parla della sua famiglia, in particolare modo di sua madre.

Fachiro Zeno ottiene due sì e due no: la sua esibizione "estrema" di portare la Pellegrini "a spasso con il suo naso", non ha convinto a pieno i giudici, mentre Kateryna Nikiforova riceve quattro sì con un'esibizione da giocoliere precisa ed elegante.

Dopo sono comparse le Black Widow, le giovanissime ballerine che hanno rivisitato la danza tradizionale cinese delle 100 mani e sono proprio loro ad essersi aggiudicate il primo Golden Buzzer, il pass diretto per la finale, direttamente dalla Maionchi.

A seguire Angela e il suo incredibile esercizio addominale (quattro no), il pianista Andrea Masotti dal sopracciglio "espressivo (quattro sì) e il chitarrista "sensitivo" Matteo Filippini (quattro sì).

La prima puntata di IGT si conclude con i primi due finalisti di questa incredibile edizione: Black Widow e Christian Stoineu & Percy. Il prossimo appuntamento è tutti i mercoledì alle 21.30 in prima tv su Sky Uno e su TV8.