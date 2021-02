Italia's Got Talent 2021, stasera su TV8 la seconda puntata: le anticipazioni

Torna stasera su TV8, alle 21:30, Italia's Got Talent 2021, la nuova edizione che conferma in giuria Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Frank Matano: le anticipazioni della seconda puntata.

Torna stasera su TV8, dalle 21:30, Italia's Got Talent 2021, il grande show per tutta la famiglia prodotto da Fremantle, con la seconda puntata di audizioni, registrata a Roma, a Cinecittà, in uno studio totalmente rinnovato, alla presenza del pubblico, nel rispetto dei protocolli di sicurezza in vigore l'autunno scorso.

La scorsa settimana Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l'accesso in finale, premiando l'esibizione delle Black Widow, un gruppo di giovani ballerine protagoniste di una coreografia indimenticabile. All'atto conclusivo, grazie alla vittoria della prima puntata, si è qualificato anche Christian Stoinev, l'avvenente equilibrista capace di evoluzioni spettacolari, assieme al suo amico speciale a quattro zampe: lo chihuahua Percy.

Questa settimana sul palco troveranno spazio le performance più diverse: in primo piano, ci sarà il ballo in tutte le sue declinazioni, da quello armonioso di una 74enne, a quello sensuale di una giovane coppia ucraina o di un ballerino "snodabile" di Tenerife. A destare curiosità, ci saranno anche l'eco dello sciamano della valle, la pianta umana, un'esilarante esibizione sulle note della musica popolare tedesca e le peripezie funamboliche su una ruota. Una 19enne metterà a confronto, in modalità "listen and repeat" (ascolta e ripeti), la lingua napoletana e inglese attraverso alcuni modi di dire, mentre tre sorelle, dalle doti atletiche fuori dal comune, si esibiranno in una performance che unisce tecnica e sensualità. A rubare la scena ci saranno anche la coreografia di un gruppo di ragazzi e ragazze siciliane e il numero al trapezio di una acrobata aerea. A introdurre le esibizioni il benaugurante "Break a leg" (in bocca al lupo!) di Joe Bastianich. Ma sarà Mara Maionchi la grande protagonista della puntata: la regina della discografia salirà prima sul palco, dando vita a un simpatico siparietto con un mago, e poi dovrà affrontare la sua fobia per i serpenti.

Come lo scorso anno, alla fine della settima puntata, il pubblico diventerà protagonista grazie a un proprio Golden Buzzer. Attraverso una votazione online, da casa si potrà scegliere e votare il proprio finalista, che diventerà ufficialmente il dodicesimo finalista in gara. La competizione si concluderà con una finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione sarà l'insindacabile giudizio del pubblico da casa.