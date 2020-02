Italia's Got Talent 2020, la sesta puntata stasera su TV8

La quinta edizione di Italia's Got Talent è in dirittura di arrivo: stasera su TV8 il talent show, targato TV8 e prodotto da Fremantle, arriva alla sesta puntata (e penultima) di audizioni, in onda dalle ore 21.30. Al tavolo dei giudici ritroviamo Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Conduce Lodovica Comello.

Durante la scorsa puntata anche Joe Bastianich ha utilizzato il suo Golden Buzzer, che ha qualificato direttamente per la finale il Sunshine Gospel Choir di Torino che, con la sua stupefacente esibizione, ha mandato in visibilio pubblico e giuria. Questa settimana sul palco si esibiranno i talenti più diversi tra loro: da un duo composto da un pianista e un batterista, che si esibirà sulle note di Beethoven, a un piccolo percussionista di cinque anni, che suona il tamburello in un modo del tutto originale. Inoltre, una compagnia di danza racconterà l'amore ai tempi dell'"All you can eat" e del sushi, mentre un ragazzo africano proporrà un monologo in chiave comica sulle disuguaglianze sociali.

Con grande sorpresa, l'autore e compositore della hit mondiale "Mueve la colita" trasformerà il teatro in un villaggio turistico, e un gruppo di africani reinterpreteranno il successo dei Boomdabash "Per un milione" in chiave del tutto inedita. Spazio anche alle dediche speciali, come quella che una ragazza riserverà alla sua migliore amica cieca, che dimostrerà come sia possibile ballare con i nastri anche senza vedere. Per poter passare alla fase successiva della gara, i concorrenti devono ricevere almeno 3 "sì" della giuria, oppure conquistare il Golden Buzzer da parte di un giudice, per poter così accedere direttamente alla finale.

Oltre ai Sunshine Gospel Choir di Torino, ritroveremo in finale, i World Taekwondo Demonstration Team e Claudia Lawrence, grazie al Golden Buzzer assegnato loro rispettivamente da Mara Maionchi e Frank Matano. Assieme a loro anche sono già certi della finale anche Andrea Fratellini e Zio Tore, la Iorio Family, il chitarrista Silvio Cavallo, il duo "futurista" degli Antigravity Show e la Compagnia Colonna di pole dance, in grado di convincere la giuria alla fine delle puntate finora trasmesse.

Al termine della settima puntata di audizioni, durante la quale il pubblico sceglierà il proprio finalista utilizzano il Golden Buzzer, saranno 12, in totale, i concorrenti che accederanno alla finale di Italia's Got Talent, in programma il 6 marzo, in diretta da Roma, negli studi di Cinecittà. Durante la serata, sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decretare il vincitore della quinta edizione di Italia's Got Talent.