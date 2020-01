Italia's Got Talent 2020, la seconda puntata stasera su TV8!

Italia's Got Talent 2020 torna con la seconda puntata da stasera su TV8, dopo l'ottimo esordio della scorsa settimana con le prime Audizioni. Il talent show più divertente della tv italiana, giunto alla decima edizione, prodotto da Fremantle, schiera in giuria Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Alla conduzione, Lodovica Comello.

Nella prima puntata Mara Maionchi ha usufruito del suo Golden Buzzer, che garantisce l'accesso in finale, premiando l'esibizione della squadra di Taekwondo che, con il messaggio finale "La pace è più preziosa del trionfo", ha stupito ed emozionato giuria e pubblico.

Questa settimana sul palco troveranno spazio le performance più diverse: quella del piccolo sassofonista, che con i suoi 5 anni è il più giovane concorrente di questa edizione, o del rapper sordo, capace di tenere il ritmo senza sentire la musica. In questa puntata, anche Joe Bastianich salirà sul palco per "giocare" con Chico, un cane ben addestrato in grado di rispondere ai suoi comandi in inglese. In scena anche un "escapologo", che cercherà di liberarsi da una macchina molto pericolosa, e la divertenre esibizione delle "Tre Grazie" di Canova.

Arte, comicità, forza di volontà e talento. 🤩

Ma dove lo trovate un altro programma così? 😉#IGT torna DOMANI alle 21.30 su @TV8it! pic.twitter.com/cYuD0q7SNp — Italia's Got Talent (@IGT_official) January 21, 2020

Come sempre, Lodovica Comello inciterà i concorrenti dal backstage e svelerà alcuni aneddoti e curiosità, parlando con i parenti e gli amici dei talenti. I concorrenti si esibiranno con le loro performance acrobatiche e spettacolari, cercando di convincere la giuria, in soli 100 secondi, per guadagnare i fatidici 3 "sì", utili a guadagnare l'accesso alla fase successiva della gara. Alla fine di ciascuna puntata di Audizioni, la giuria dovrà decidere quale talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale. Anche il pubblico sarà protagonista perché avrà un Golden Buzzer a sua disposizione: infatti, alla fine della settima puntata, verrà aperto il televoto e il pubblico potrà votare e scegliere il proprio finalista, il dodicesimo in gara.

Concluse le Audizioni, la gara si chiuderà in diretta da Roma con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2020 sarà l'insindacabile giudizio del pubblico da casa.