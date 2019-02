Italia's Got Talent 2019: la quinta puntata stasera su TV8!

Torna l'appuntamento del venerdì con le audizioni di Italia's got talent 2019 - il talent show prodotto da Fremantle - in onda con una quinta puntata in prima tv assoluta stasera su TV8 15 febbraio alle 21.15. Dopo Mara Maionchi, anche Federica Pellegrini e Claudio Bisio hanno assegnato i loro Golden Buzzer. A questo punto manca all'appello solo il "bottone d'oro" del quarto giudice: Frank Matano. Finiranno le sue perplessità? Nessuno riesce a capire che cosa stia aspettano e cosa stia cercando.

La danza è una delle grandi protagoniste della quinta puntata di Italia's got talent. Si inizia con una compagnia di ballo d'eccezione che, con una performance ricca di tenerezza, dimostra che essere mamma è bello! Per un altro concorrente, invece, la voglia di partecipare al programma è così forte che, per arrivare alle audizioni, riesce a vincere la sua paura di volare. Ne varrà la pena? Uno dei giudici è convinto di sì, tanto che dopo la performance sale sul palco ad affiancare il concorrente nel bis dell'esibizione e convincere così i colleghi giudici scettici a dargli una chance.

Prima di iniziare questa edizione di #IGT @lodocomello ha dato un compito difficilissimo a @frankmatano : limitare le parolacce di @maramaionchi . Secondo voi ci sta riuscendo? Scopritelo guardando con noi una nuova puntata, domani alle 21.15 su @TV8it pic.twitter.com/WJM1xZeuTt — Italia's Got Talent (@IGT_official) February 14, 2019

E' poi il turno di un giovane ballerino che, da anni, si è trasferito all'estero e che vuole dimostrare come il talento italiano non abbia confini, nella speranza di tornare un giorno ad esibirsi nel suo Paese. La puntata prosegue anche con un concorrente di 20 anni nato in Ucraina e adottato da una famiglia italiana. Nonostante un disturbo della personalità, è affetto dalla Sindrome di Tourette, dimostra come niente possa fermare il suo talento e la sua voglia di riscatto. Infine sul palco di Italia's got talent anche la più nobile delle danze: la classica.

Ad introdurre tutte le esibizioni la conduttrice Lodovica Comello: la prima persona che tutti i talenti incrociano pochi secondi prima di salire sul palco e, l'ultima che rivedono dopo la performance. Per tutti è al massimo la voglia di dimostrare il proprio talento davanti ai giudici e al pubblico: a disposizione di ogni concorrente ci sono 100 secondi con i quali aggiudicarsi almeno 3 sì per accedere alla fase successiva oppure meritarsi l'ambitissimo Golden Buzzer. Dovranno invece interrompere immediatamente la loro esibizione se tutti e 4 i giudici decideranno di premere il buzzer rosso.