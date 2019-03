E' arrivato il momento del gran finale di Italia's Got Talent 2019. Stasera su TV8 alle 21.15 andrà in onda la finalissima del talent show prodotto da Fremantle in diretta da Milano.

I giudici Claudio Bisio, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini cedono il proprio scettro al pubblico da casa, che attraverso il televoto potrà eleggere il talento migliore di questa edizione. Lodovica Comello - fino a questo momento nel backstage insieme agli artisti - salirà sul palco per condurre lo show. Ospite d'eccezione un artista istrionico: Gigi Proietti. Non solo attore, ma anche doppiatore, comico, conduttore televisivo, regista e cantante.

Ultim'ora - Allerta Meteo in tutta Italia con rovesci, freddo e vento ovunque

Solo a Milano sale la temperatura, sarà l'effetto #IGT?

Venerdì arriva la finale in diretta con #ClaudioBisio, @frankmatano , @maramaionchi , @mafaldina88 e @lodocomello su TV8 pic.twitter.com/lelHy29Qkj — TV8 (@TV8it) March 20, 2019

Dopo aver superato le 9 puntate di selezioni in 15 si contendono il gradino più alto del podio. In dieci hanno superato sia la prima fase di Auditions, sia la puntata di semifinali e sono: il mago Andrea Paris, le affascinanti proiezioni di Gianluca Falletta, il cantante e pianista Lorenzo Tronconi, il Coro Divertimento Vocale, il ballerino freestyle Samuel Olatidoye, la giovanissima crew dei Mini Raptor, la comicità surreale della diciannovenne Aurora Leone, il sassofonistaErnesto Dolvi, il mimo Silent Rocco e la poesia di Simone Savogin. In quattro sono andati direttamente alla finale grazie ai Golden Buzzer assegnati dai giudici: i Gypsy Musical Academy sono la scelta di Claudio Bisio, Federica Pellegrini ha premiato la crew degli Urban Theory, Frank Matano invece ha voluto la coppia di ballerini Alex e Alice e Mara Maionchi si è fatta conquistare dal sound di Antonio Sorgentone. Inoltre, nel corso delle semifinali, anche la conduttriceLodovica Comello ha schiacciato il bottone dorato per spedire in finale il suo preferito: il surreale comico Nicola Virdis.

Il vincitore assoluto di questa edizione potrà essere eletto attraverso 4 diversi canali di voto:

App IGT 2019: per procedere al voto è necessario loggarsi con Sky ID per i Clienti Sky, o FB o TW;

WEB, sul sito italiasgottalent.it: per votare è necessario loggarsi con Facebook o Twitter;

Canale interattivo/Tasto verde del telecomando Sky (solo per STBs connessi alla rete) - canali Sky Uno, Tv8 o Cielo;

Twitter: messaggio diretto verso l'account Twitter "@SkyUno", ''@TV8it'' oppure verso l'account Twitter "@igt_official"

SMS al numero 4770470, digitando il codice del concorrente prescelto (costo forfettario max 0,51 cent/€);

Per dare ai fan di Italia's Got Talent 2019 il brivido di partecipare al talent dei talent è stata lanciata la #IGTchallenge: è sufficiente scaricare l'app TikTok (disponibile gratuitamente per Android e iOs) e mostrare il proprio talento registrando un video e inserendo l'hashtag ufficiale. Ciascuno ha a disposizione da 15 a 60 secondi per mettere in scena la sua migliore performance. Il video che conquisterà il maggior numero di like - entro venerdì 22 marzo - sarà pubblicato su tutti i social network ufficiali di Italia's Got Talent. Ad oggi sono stati caricati più di 900 video che hanno raccolto oltre 8 milioni di visualizzazioni.

Unisciti alla community più creativa di sempre, iscriviti su #TikTok e partecipare alla #IGTCHALLENGE. Fate presto, la sfida sta per finire! https://t.co/sy4pSxMIHB pic.twitter.com/RE8RxYOnrQ — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 21, 2019