Italia-Ucraina stasera 12 settembre: dove vedere in chiaro ed in streaming la partita per gli Europei 2024

Stasera l'Italia affronta l'Ucraina per un match decisivo per la qualificazione agli Europei 2024: ecco dove seguire in televisione ed in streaming la partita degli azzurri

Dopo il pareggio con la Macedonia del Nord, stasera, 12 settembre, alle 20:45 l'Italia affronta L'Ucraina per un match che sembra già decisivo per la qualificazione alla fase finale agli Europei 2024. Italia-Ucraina sarà trasmessa in televisione ed in streaming, ecco dove vederla

Italia-Ucraina dove vederla in TV

Italia-Ucraina del Nord sarà trasmessa alle 20:45 in chiaro e in esclusiva su Rai 1. L'incontro si gioca nella cornice dello Stadio Meazza di Milano. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Italia-Ucraina in streaming

La partita valida per Euro2024 si potrà seguire in streaming gratuito grazie a RaiPlay che trasmetterà l'incontro attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Classifica Gruppo C

L'Inghilterra guida il gruppo imbattuta (13 punti in 5 partite), segue l'Ucraina (7 punti in quattro partite) e poi l'Italia con 4 punti e tre incontri, gli stessi della Macedonia del Nord che ha disputato quattro incontri. Chiude Malta con 0 punti in quattro partite.

Probabili Formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Raspadori, Immobile, Zaccagni. Ct. Spalletti.

UCRAINA (4-2-3-1): Bushchan; Konoplya, Zabarnyi, Kryvstov, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk. Ct. Rebrov.