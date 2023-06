Italia U20-Corea del Sud U20, stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la semifinale del Mondiale

Italia U20-Corea del Sud U20 è la partita valida per la semifinale del Mondiale Under 20: ecco dove vederla in tv e in streaming.

Italia U20-Corea del Sud U20 è la partita in programma stasera alle 23:00, valida come semifinale del Mondiale U-20. Il match si gioca a La Plata, in Argentina, allo stadio Diego Armando Maradona. La vincente si scontrerà con Israele o Uruguay, le altre due semifinaliste. Ecco dove vederla in TV e streaming e le probabili formazioni.

Italia U20-Corea del Sud U20: dove vederla in TV

A differenza delle altre partite degli azzurrini, Italia U20-Corea del Sud U20 sarà trasmessa da Rai 2, l'incontro, in precedenza, era stato programmato per essere mandato in onda su Rai Sport. Il calcio d'inizio è previsto per le 23:00 ora italiana. La telecronaca sarà di Giacomo Capuano, il commento tecnico è affidato ad Antonio Di Gennaro.

Italia U20-Corea del Sud U20: dove vederla in streaming

La partita sarà visibile in streaming gratuito su RaiPlay e sull'app ufficiale Fifa+

Italia U20-Corea del Sud U20: Probabili formazioni

ITALIA U-20 (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi; Ambrosino, Esposito. All.: Nunziata

COREA DEL SUD U-20 (4-4-2): Jo. Kim; C. Park, Choi, Bae, Ji. Kim; C. Lee, Y. Kim, S. Lee, Sa. Kang; Se. Kang, Y. Lee. All. Eunjung.

In caso di parità al 90' si ricorrerà ai tempi supplementari e, se necessario, ai rigori.

Il cammino dell'Italia U-20