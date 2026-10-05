Italia-Turchia, questa sera il secondo atto: dove vederla, probabili formazioni e classifica

L'Italia torna in campo questa sera al Renato Dall'Ara di Bologna per affrontare nuovamente la Turchia nella quarta giornata della Nations League. Fischio d'inizio alle 20:45, con gli Azzurri di Roberto Mancini chiamati a dare continuità alla vittoria ottenuta a Bursa e al successivo pareggio contro la Francia.

Italia Turchia: Dal 4-1 di Bursa al Dall'Ara, ecco cosa c'è da sapere sul match

È una partita importante per la classifica, ma anche per le prospettive delle due panchine. Da una parte Mancini, che dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio ha raccolto quattro punti nelle ultime due gare. Dall'altra Vincenzo Montella, che arriva a Bologna con una Turchia ancora ferma a zero punti dopo tre sconfitte consecutive.

È passato appena una settimana dal primo confronto tra le due squadre. A Bursa, il 28 settembre, l'Italia ha conquistato una vittoria netta per 4-1, reagendo dopo il ko dell'esordio contro il Belgio.

Gli Azzurri hanno poi pareggiato 1-1 in Francia, risultato che ha permesso alla squadra di Mancini di salire a quattro punti. La Turchia, invece, non è ancora riuscita a muovere la classifica. Dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia sono arrivati il 4-1 interno contro l'Italia e il successivo 3-0 contro il Belgio.

Per Montella è quindi una partita particolarmente delicata. Il commissario tecnico italiano ha bisogno di una reazione della sua squadra per rimettere in discussione un girone iniziato nel peggiore dei modi.

La classifica del Gruppo A1

Francia 7 punti

Belgio 6 punti

Italia 4 punti

Turchia 0 punti

Le probabili formazioni

Mancini pensa a diversi cambi: il commissario tecnico italiano dovrebbe cambiare molto rispetto alla formazione schierata contro la Francia. In porta ci sarà Donnarumma, mentre in difesa potrebbero giocare Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo spazio a Barella, Romano e Doumbia. In attacco, invece, Mancini dovrebbe affidarsi a Vergara, Scamacca e Maldini.

Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini.

Montella senza Güler e Yılmaz: situazione più complicata per Vincenzo Montella, che deve fare i conti con le assenze per squalifica di Arda Güler e Yılmaz. Il tecnico turco dovrebbe cambiare anche modulo e affidarsi a una formazione con tre difensori. Tra i pali ci sarà Çakir, con Kabak, Demiral e Çelik davanti a lui. A centrocampo Kadioglu, Özcan, Yuksek ed Elmali, mentre Akgün e Aktürkoğlu agiranno alle spalle di Gül.

Çakir; Kabak, Demiral, Çelik; Kadioglu, Özcan, Yuksek, Elmali; Akgün, Aktürkoğlu; Gül.

Dove vedere Italia-Turchia

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay. Il calcio d'inizio è fissato alle 20:45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Daniele Adani. Il collegamento inizierà intorno alle 20:30. In studio ci saranno Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni.

Il 4-1 di Bursa ha dato all'Italia una spinta importante, ma il risultato di questa sera può cambiare ulteriormente gli equilibri del girone. Gli Azzurri hanno l'opportunità di raccogliere altri tre punti davanti al pubblico di Bologna e consolidare la propria posizione.

Per la Turchia, invece, la situazione è molto più delicata. Tre sconfitte nelle prime tre giornate hanno lasciato la squadra di Montella a zero punti. Una nuova battuta d'arresto renderebbe ancora più complicato il percorso della nazionale turca nella competizione. Dopo il 4-1 di Bursa, dunque, Italia e Turchia si ritrovano a distanza di appena una settimana. Stavolta, però, la posta in palio è ancora più alta: per gli Azzurri c'è la possibilità di avvicinarsi alla parte alta della classifica, mentre per Montella c'è la necessità di trovare una risposta immediata.