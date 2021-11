Italia-Svizzera stasera in diretta: dove vedere la partita in TV e in streaming

Va in onda stasera, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, Italia-Svizzera, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Svizzera è la partita in onda stasera in diretta alle 20:45 dallo stadio Olimpico di Roma. L'incontro fa parte del calendario di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022, che prenderanno il via lunedì 21 novembre.

Dove vederla in TV

Italia-Svizzera sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle 20:35, subito dopo il Tg1, il match prenderà il via ufficialmente alle 20:45. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordocampo saranno di Alessandro Antinelli e le interviste di Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi. In studio, invece, all'interno dello Stadio Olimpico di Roma, Paola Ferrari e Daniele Adani, che gestiranno presentazione, intervallo e post-partita.

Dove vederla in streaming

Italia-Svizzera può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

L'emergenza infortuni potrebbe giocare qualche brutto scherzo alla Nazionale di Roberto Mancini, viste le assenze di giocatori chiave come Ciro Immobile, Giorgio Chiellini e Marco Verratti.

Senza Immobile, il CT chiederà al "Gallo" Belotti, fresco del centesimo gol in serie A, la spinta decisiva per staccare gli elvetici in classifica e blindare il viaggio in Qatar.