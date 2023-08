Italia Svizzera dove vedere in Tv e streaming la partita degli Europei di Volley Femminile 2023

Stasera la squadra nazionale del Volley femminile torna in campo: ecco dove vedere in tv e streaming Italia-Svizzera, seconda partita degli Europei 2023

Stasera venerdì 18 agosto alle 21:00 su Rai 2 va in onda I'talia-Svizzera, seconda partita della fase a girone degli Europei 2023. Il match sarà visibile anche su Sky Sport Arena e disponibile in streaming su RaiPlay. L'incontro, valido per gli Europei 2023, si giocherà all'Arena di Monza, nella prima partita la nazionale allenata dal Ct Mazzanti ha sconfitto la Romania.

Italia-Svizzera: In televisione

Italia-Svizzera inizia alle 21:00 e sarà visibile in chiaro, gratuitamente, su Rai 2. Gli abbonati a Sky potranno seguire l'incontro delle campionesse d'Europa su Sky Sport Arena.

Italia-Svizzera: In streaming

Italia-Svizzera sarà visibile in streaming gratuito su RaiPlay e su Now per gli abbonati a Sky e su Euro Volley Tv, per gli abbonati al servizio.

Calendario Completo della Nazionale Italiana e delle sue avversarie

18 agosto - Arena di Monza (Monza)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Croazia

ore 21: Italia-Svizzera

19 agosto - Arena di Monza (Monza)

ore 18: Romania-Svizzera

ore 21: Bulgaria-Italia

21 agosto - PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera

22 agosto - PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina

23 agosto - PalaRuffini (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia

Rosa dell'Italia per gli Europei 2023

Il tecnico Davide Mazzanti ha convocato per l'europeo (In odiine alfabetico):