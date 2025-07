Italia-Spagna Europei femminili: dove vederla stasera in TV, streaming e probabili formazioni

Dopo il pareggio con il Portogallo, le Azzurre affrontano le campionesse del mondo della Spagna per guadagnarsi l'accesso al turno successivo. Fischio d'inizio alle 21:00 con diretta in chiaro e streaming.

Stasera, venerdì 11 luglio, l'Italia femminile di calcio si gioca l'accesso ai quarti di finale degli Europei 2025. Le Azzurre affrontano la Spagna in una sfida decisiva: per continuare il cammino nella competizione, le ragazze del ct Andrea Soncin non dovranno perdere. Il match si preannuncia particolarmente impegnativo, visto che le iberiche, campionesse del mondo in carica, sono le grandi favorite del Gruppo B.

La sfida tra Italia e Spagna si disputerà questa sera alle ore 21:00 allo Stadion Wankdorf di Berna, impianto da 32.000 posti di proprietà del club svizzero Young Boys. L'Italia arriva al match dopo un pareggio contro il Portogallo, mentre le spagnole hanno dominato il girone con due vittorie nette: 5-0 contro il Portogallo e 6-2 contro il Belgio.

Le combinazioni per il passaggio del turno

L'Italia accederà alla fase a scontri diretti: se pareggia o vince contro la Spagna. Se perde, ma il Portogallo non batte il Belgio. In caso di arrivo a pari punti con il Portogallo, conterà prima la differenza reti complessiva, poi il numero di gol segnati, le sanzioni disciplinari e infine il piazzamento nel ranking UEFA delle Qualificazioni.

Arianna Caruso

Dove vedere Italia-Spagna in TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta TV su Rai 2, che detiene i diritti esclusivi della competizione. Il collegamento con lo stadio inizierà alle 20:45. Sarà possibile seguire la gara anche in streaming gratuito su RaiPlay, la piattaforma digitale della Rai, accessibile da smartphone, tablet e PC. Il precedente match tra Italia e Portogallo ha registrato ottimi ascolti, con 1.640.000 spettatori e uno share del 10,2%.

Precedenti e curiosità

Nei sette precedenti ufficiali tra le due Nazionali, la Spagna ha ottenuto 4 vittorie, l'Italia una sola, e si sono registrati 2 pareggi. Le iberiche partono nettamente favorite, ma le Azzurre hanno mostrato carattere e solidità, e proveranno a giocarsi fino in fondo le proprie carte.

Probabili formazioni

Italia (3-5-2): Giuliani, Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin, Cantore, Girelli. Ct. Soncin.

Spagna (4-3-3): Nanclares, Batlle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona, Lopez, Guijarro, Putellas, Caldentey, Gonzalez Rodriguez, Pina. Ct. Montserrat.