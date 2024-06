Italia-Spagna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

Dopo la vittoria nella partita d'esordio contro l'Albania, gli undici allenati da Luciano Spalletti cercano di replicare il successo contro la Spagna, considerata la squadra più forte del girone B, che comprende anche la Croazia, la quale ha pareggiato ieri contro la nazionale allenata da Sylvinho.

Italia e Spagna guidano la classifica del girone, entrambe con tre punti dopo aver sconfitto i rispettivi avversari nella prima giornata. Un pareggio non garantirebbe agli Azzurri il passaggio del turno, dovendo poi affrontare la temibile Croazia nella partita successiva che chiude la prima parte di Euro 2024

Dove vedere Italia- Spagna in TV

La partita di stasera sarà trasmessa in chiaro su Rai 1, il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00. Ai microfoni ancora una volta ci saranno Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro i. Gli abbonati a Sky potranno vedere Italia-Spagna su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) a raccontarla ci saranno il racconto del duo composto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Come seguire l'incontro in streaming

Italia-Spagna sarà disponibile anche in streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay. Gli abbonati a Sky, invece, potranno collegarsi all'app Sky Go e a NOW, su quest'ultima app sarà possibile, seguendo le istruzioni, acquistare il pass per il singolo incontro

Italia-Spagna le probabili formazioni

Le prime due squadre di ogni girone, insieme alle quattro migliori terze, si qualificheranno agli ottavi di finale, quando, dal 29 giugno, inizierà la fase ad eliminazione diretta. Stasera i due commissari tecnici schiereranno le loro squadre con due diversi moduli, il consueto 4-2-3-1 di Luciano Spalletti ed il collaudato 4-3-3 di Luis de la Fuente.