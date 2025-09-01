Italia Shore 3, colpo di scena: ex gieffina prende il posto di Matteo Diamante

Le registrazioni di Italia Shore 3 sono ufficialmente iniziate e già portano con sé una novità che ha sorpreso glii spettatori del reality: Matteo Diamante, storico fun manager delle prime due edizioni, non è stato riconfermato. Al suo posto arriva una figura iconica del mondo dei reality italiani: Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3.

Le parole di Floriana Secondi

Il ruolo di fun manager, pur avendo un peso marginale nelle dinamiche principali della villa, mantiene un valore simbolico: rappresenta la figura incaricata di animare i concorrenti, proporre giochi e attività e creare momenti di svago per favorire le interazioni tra i protagonisti. In un video di presentazione pubblicato su Instagram da Paramount+, Floriana ha commentato: "Orgogliosa, onorata e super felice di prendere questo incarico".

"Se i ragazzi mi ascoltano e faranno i bravi, avranno da divertirsi... Io sono molto mondana e so come ci si diverte. Ho avuto tanti locali e credo di sapere come allietare le loro giornate." Nella clip, Floriana si è presentata come una "boss" pronta a organizzare le vacanze dei ragazzi della villa, assicurando ai telespettatori momenti di divertimento e follia tipici del format.

Floriana Secondi

Chi è Floriana Secondi?

Floriana è stata la vincitrice del Grande Fratello 3 e ha partecipato a numerosi altri reality, tra cui La Fattoria e, più recentemente, L'Isola dei Famosi 2022. La sua presenza a Italia Shore 3 segna un ritorno in grande stile nel mondo dei reality show italiani, anche se con un ruolo diverso

Italia Shore 3: tra feste, drama e divertimento

Italia Shore, spin-off italiano del celebre format statunitense Jersey Shore, segue un gruppo di giovani pronti a godersi una vacanza da sogno in una splendida villa. Tuttavia, per partecipare alle feste più esclusive, i protagonisti devono affrontare sfide, attività e momenti di lavoro sotto lo sguardo del fun manager. Tra i protagonisti delle prime due stagioni ci sono stati Spadino, Jasmine Salvati, Marcolino e La Giss, tutti amati dal pubblico per le loro personalità e le dinamiche tra di loro.

La terza stagione potrà essere seguita in streaming su Paramount+ Amazon Channel, e promette follia, colpi di scena e divertimento, con la novità di Floriana Secondi al posto di Matteo Diamante, che ha salutato il reality senza rancore: "In bocca al lupo per tutto ragazzi", ha scritto sotto il post di presentazione.