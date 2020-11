Italia-Polonia di Nations League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Si gioca stasera alle 20:35 la partita Italia-Polonia, valida per la Nations League, in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ed ecco dove vedere in TV e in streaming il match.

Dove vederla in TV

Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1. La telecronaca sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con interventi e interviste da bordocampo di Alessandro Antinelli e Aurelio Capaldi: in studio, con Marco Lollobrigida, Claudio Marchisio.

Sarà ancora in emergenza, e con Chicco Evani Ct ad interim per la seconda partita di fila, ma quella che scenderà in campo stasera sarà un'Italia che, in caso di successo, blinderà il primo posto nel gruppo 1 di Nations League, e, oltre a potersi giocare, nell'ultimo match in Bosnia, mercoledì 18, la possibilità di ospitare in casa (tra Milano e Torino) la Final Four di primavera, si garantirà anche, o forse soprattutto, una posizione tra le prime dieci teste di serie europee in vista del sorteggio per i Mondiali di Qatar 2022, in programma il 7 dicembre.

Dove vederla in streaming

Italia-Polonia potrà essere seguita in streaming gratuitamente sul proprio computer, sul tablet e sullo smartphone grazie a RaiPlay, il portale multimediale della RAI, su cui sarà possibile recuperarla anche nei giorni successivi grazie alla funzionalità Replay.

Contro la Polonia, che in casa gli azzurri hanno battuto l'ultima volta nel 1997, torneranno molti dei titolari lasciati a riposo mercoledì scorso, nell'amichevole con l'Estonia, anche se le condizioni imperfette di Bonucci e Belotti lasciano dubbi sulla formazione che Mancini (ancora a casa in isolamento, in attesa di tampone negativo che lo liberi) ed Evani manderanno in campo.