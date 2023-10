Italia-Malta stasera 14 ottobre: dove vedere in chiaro ed in streaming la partita per gli Europei 2024

Stasera l'Italia affronta Malta in un match fondamentale per la qualificazione agli Europei 2024: ecco dove seguire in televisione ed in streaming la partita degli azzurri

L'incontro tra Italia e Malta, che la nazionale allenata da Luciano Spalletti disputerà stasera, 14 ottobre alle 20:45 , è di fondamentale importanza per la qualificazione alla fase finale degli Europei 2024. Gli azzurri devono necessariamente vincere questa partita per affrontare con maggiore serenità gli impegni futuri e guardare con fiducia alla classifica del gruppo C, attualmente guidato dall'Inghilterra. La partita Italia-Malta sarà trasmessa in televisione e in streaming: ecco dove vederla.

Italia-Malta in Tv e streaming

Dove vederla in TV

Italia-Malta sarà trasmessa alle 20:45 in chiaro e in esclusiva su Rai 1. L'incontro si gioca nella cornice dello Stadio San Nicola di Bari. La telecronaca è affidata a Alberto Rimedio, il commento tecnico sarà di Antonio Di Gennaro.

Dove vederla in streaming

La partita Italia-Malta, valida per Euro 2024, si potrà seguire in streaming gratuito grazie alla piattaforma RaiPlay e attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Probabili Formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean

MALTA (3-5-2): Bonello; Attard, Pepe, Z. Muscat; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, Kristensen, Camenzuli; Satariano, Nwoko

Classifica Gruppo C