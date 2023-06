Italia Loves Romagna stasera su Rai1: cantanti e ospiti e conduttori del concerto di beneficenza

Stasera su Rai 1 va in onda Italia Loves Romagna: cantanti e ospiti del concerto di beneficenza per le zone alluvionate

Stasera, 24 giugno 2023, su Rai 1, in prima serata, a partire dalle 20.30, va in onda Italia Loves Romagna, concerto di beneficenza per la popolazione colpita dall'alluvione. All'evento parteciperanno numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Ecco chi sono i cantanti che saliranno sul palco, i conduttori e come partecipare alla raccolta fondi.

Cantanti che si esibiranno sul palco della RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo).

Blanco

Andrea Bocelli

Elisa

Elodie

Emma

Giorgia

Irama + Rkomi

Luciano Ligabue

Madame

Fiorella Mannoia

Gianni Morandi

Negramaro

Laura Pausini

Max Pezzali

Salmo

Tananai

Zucchero

Conduttori di Italia Loves Romagna

Amadeus

Alessia Marcuzzi

Giorgio Panariello

Francesca Fagnani

Il Concerto Italia Loves Romagna vede anche la presenza di una super band di 10 elementi e dell'Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani (OSNC) formata da 63 giovani musicisti che, per questa occasione, provengono prevalentemente dalla Romagna e dall'Emilia. La direzione musicale dell'evento è affidata a Leonardo De Amicis e Carlo Di Francesco.

In contemporanea con il concerto, la Direzione Contenuti Digitali e Transmediali realizzerà una diretta, dal titolo Italia Loves Romagna - Il Backstage, visibile in streaming sulla piattaforma RaiPlay. Si tratta di un racconto da dietro le quinte dell'evento, condotto da Andrea Delogu,

Oltre a Rai 2 Italia Loves Romagna ha ricevuto il sostegno di Radiofreccia, Virgin Radio, Radio Kiss Kiss, RTL 102.5, Radio Italia, RDS, Radio Deejay, Radio 105, Radio Capital, R101, Radio Zeta, RMC, m2o, Radio Norba, Radio Subasio, Radio Lattemiele e Radio Bruno.

Come contribuire alla raccolta fondi

Sarà possibile donare, inviando un SMS o facendo una chiamata da rete fissa al numero 45538. Campagna Numerazione Solidale "Italia loves Romagna": 2 euro per ciascun Sms inviato da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali e Geny; 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze e PosteMobile. Sarà possibile donare anche sul sito: www.antoniano.it; sul sito di Intesa Sanpaolo: forfunding.it/italia-loves-romagna; con bonifico bancario sul Cc/C Intesa SanPaolo. Iban IT16T0306909606100000196876 e causale: Italia Loves Romagna.

L'Antoniano di Bologna è partner tecnico della raccolta fondi in favore dell'Associazione "Italia Loves Romagna". I fondi raccolti grazie al concerto saranno destinati a progetti dedicati alla cultura: scuole, biblioteche, scuole di musica nelle provincie più colpite di Forlì, Cesena e Ravenna.