Italia Inghilterra: il tifoso inglese nudo ruba la scena (VIDEO)

Mancano poche ore a Italia Inghilterra e tutti gli sguardi sono puntati su un tifoso nudo che davanti allo stadio di Wembley sventola la bandiera inglese: il video è diventata virale sui social e ha rubato la scena ai calciatori che tra poche ore si affronteranno per la finale degli Europei 2021.

Da alcune ore la zona attorno allo stadio di Wembley sta iniziando a riempirsi dei tifosi che hanno acquistato il biglietto per assistere ad Italia-Inghilterra. Sui social è diventato virale il video di un tifoso che balla nudo sventolando la bandiera inglese. Attorno a lui, in posizione più bassa, ci sono centinaia di tifosi, la maggior parte è armata di telefonino pronta a riprendere la scena e a condividerla sui vari social.

Alla finale degli Europei 2021 assisteranno circa 65mila spettatori, di cui circa 6600 italiani. Italia-Inghilterra è in programma stasera alle 21:00, la squadra allenata da Roberto Mancini scenderà in campo con gli 11 uomini che hanno sconfitto la Spagna dopo una partita al cardiopalma. Gli inglesi, convintissimi della vittoria, stanno andando allo stadio al grido di "It's coming home", il motto deriva dal brano 'Three Lions (Football's coming home)' che il gruppo Lighting Seeds e i comici David Baddiel e Franck Skinner scrissero in occasione degli Europei del 1996, vinti dalla Germania.