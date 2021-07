Europei 2021, Italia-Inghilterra stasera in onda: dove vedere la finale in TV e in streaming

Si gioca stasera nello stadio di Wembley Italia-Inghilterra, finale degli Europei 2021: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Italia-Inghilterra è la partita in programma stasera alle 21:00, l'incontro nel calendario degli Europei 2021 vede gli azzurri impegnati nella finale del torneo, la squadra che vincerà alzerà la coppa al cielo e porterà a casa il titolo di Campione d'Europa.

Dove vederla in TV

Italia-Inghillterra andrà in onda alle ore 21:00 dal Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra. La partita di Uefa Euro 2020 sarà visibile in chiaro su Rai1. Il collegamento inizierà alle ore 20:30, la telecronaca dell'incontro è stata affidata a Stefano Bizzotto con commento tecnico di Katia Serra, le interviste saranno di Fabrizio Tumbarello Al termine del match il collegamento proseguirà con un ampio post partita.

Italia-Inghilterra sarà visibile anche su Sky Sport Uno (201 del satellite, 482 del digitale), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La telecronaca è di Fabio Caressa, il commento tecnico di Beppe Bergomi.

Dove vederla in streaming

Italia-Inghilterra può essere seguita in streaming gratuitamente sul portale multimediale RaiPlay nella sezione 'dirette'.

La partita potrà essere seguita in streaming sul proprio computer anche grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, tablet o su PC.

Fantozzi: Italia Inghilterra rivive nella scena cult alla vigilia della finale (VIDEO)

Gli Azzurri arrivano alla finale dopo aver vinto i 3 incontri del gruppo A e aver superato negli scontri diretti l'Austria negli ottavi, il Belgio ai quarti e la Spagna in semifinale, in una partita al cardiopalma decisa ai rigori. L'Inghilterra ha vinto il suo girone a punteggio pieno e superato la Germania negli ottavi, l'Ucraina ai quarti e la Danimarca, grazie a un discutibile rigore, in semifinale.

Le possibili formazioni

Roberto Mancini ha a disposizione tutti i suoi uomini, eccetto Spinazzola. Il mister si affiderà all'11 iniziale schierato contro la Spagna, quindi vedremo Immobile al centro dell'attacco e Chiesa ed Insigne a sostegno. A centrocampo Barella, Jorginho e Verratti. Davanti a Donnarumma giocheranno Giovanni Di Lorenzo, il capitano Chiellini e Leonardo Bonucci. Emerson Palmieri prenderà per la seconda volta il posto di Spinazzola.

Gareth Southgate deve verificare le condizioni di Foden vittima di un incidente al ginocchio, il giocatore andrà comunque in panchina, se non riuscirà a recuperare per la sua maglia in ballottaggio ci sono Sancho e Saka. In attacco i nostri difensori dovranno vedersela con Sterling e Kane.

L'Italia giocherà con la maglia azzurra, con pantaloncini blu e calzettoni azzurri. Donnarumma in completo giallo. Gli inglesi saranno completamente in bianco, il portiere Pickford in verde. Rosa l'arbitro olandese Kuipers.