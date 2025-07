Italia-Inghilterra femminile, semifinale Euro 2025: orario, diretta TV e streaming

Le Azzurre di Andrea Soncin sfidano le campionesse d'Europa allo Stade de Genève: ecco dove vedere la partita, chi la commenterà e come seguirla in TV e in streaming.

Questa sera, martedì 22 luglio, la Nazionale italiana di calcio femminile gioca per la storia. Le Azzurre, guidate dal CT Andrea Soncin, affrontano l'Inghilterra campione in carica nella semifinale del UEFA Women's Euro 2025. In palio c'è un posto nella finalissima del torneo continentale. Ecco tutto quello che c'è da sapere: orario, diretta TV, streaming e chi racconterà la partita.

Il cammino delle Azzurre: 28 anni dopo, di nuovo tra le migliori quattro

Mercoledì 16 luglio, l'Italia è scesa in campo allo Stade de Genève contro la Norvegia, in un match ad alta tensione valido per i quarti di finale. La sfida, risoltasi per 2-1 in favore delle Azzurre, ha visto una straordinaria Cristiana Girelli firmare una doppietta, con il gol decisivo arrivato al novantesimo.

Grazie a questa vittoria, l'Italia è tornata in semifinale di un Europeo femminile per la prima volta dopo 28 anni, e per la prima volta da quando la manifestazione è stata allargata a sedici squadre. Un traguardo storico che testimonia la crescita e la determinazione del gruppo azzurro.

Cristiana Girelli

Ad attendere le Azzurre ci sono le ragazze allenate da Sarina Wiegman, campionesse in carica e tra le grandi favorite del torneo insieme alla Spagna. Le inglesi hanno superato i quarti battendo la Svezia ai calci di rigore, dimostrando ancora una volta solidità ed esperienza.

Dove vedere Italia-Inghilterra in chiaro e in streaming

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1, in chiaro e in esclusiva. Dopo le partite del girone mandate in onda su Rai 2, la Nazionale italiana torna in prime time sulla rete ammiraglia della TV di Stato, forte anche degli ottimi ascolti fatti registrare nei quarti di finale contro la Norvegia. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile gratuitamente su RaiPlay, sia da browser collegandosi al sito, sia tramite app scaricabile su smartphone, tablet, smart TV e altri dispositivi mobili.

Telecronaca e bordocampo

A raccontare Inghilterra-Italia, semifinale di questi 14esimi Campionati Europei di calcio femminile, sarà la voce di Tiziana Alla, affiancata dal commento tecnico di Katia Serra, ex calciatrice e voce storica del calcio femminile italiano. Da bordocampo, Sara Meini seguirà da vicino le emozioni del match, con interviste, aggiornamenti e retroscena durante e dopo la gara.

Il calcio d'inizio della prima semifinale del Campionato Europeo femminile è fissato per le ore 21:00 allo Stade de Genève. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e per chi sogna di vedere l'Italia scrivere una nuova pagina gloriosa della propria storia calcistica.

Probabili formazioni

Italia (3-4-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. Ct. Soncin

Inghilterra (4-3-3): Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct: Wiegman.