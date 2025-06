Italia-Germania Under 21 stasera in chiaro su Rai 1: orario, formazioni e dove vederla anche in streaming

Italia-Germania Under 21 si gioca questa sera, domenica 22 giugno, alla MOL Arena di Dunajská Streda. Scopri le formazioni ufficiali, l'orario e come seguire la partita anche in streaming su RaiPlay.

Giornata decisiva per gli Azzurrini. Questa sera, domenica 22 giugno alle ore 21:00, l'Italia Under 21 guidata dal commissario tecnico Carmine Nunziata affronterà la Germania nella sfida valida per gli ottavi di finale degli Europei di categoria, in corso in Slovacchia. Una sfida da dentro o fuori che promette spettacolo. Gli Azzurrini sono chiamati a una grande prova di carattere per continuare a sognare.

L'incontro si giocherà alla MOL Arena di Dunajská Streda, e segna l'inizio della fase a eliminazione diretta per L'Italia. Chi passerà il turno troverà ai quarti la vincente del match tra Danimarca e Francia, in programma oggi alle 18:00.

Il cammino fin qui e il regolamento del match

L'Italia ha chiuso al secondo posto il gruppo A, alle spalle della Spagna, penalizzata dai criteri di classifica sfavorevoli. La Germania, invece, ha dominato il gruppo B: tre vittorie su tre e cinque punti di vantaggio sull'Inghilterra, che nel primo ottavo di finale ha eliminato i campioni in carica della Spagna.

Casadei, attaccante Italia Under 21

Nel caso in cui la sfida termini in parità al novantesimo, si procederà con i tempi supplementari, eventualmente sarà la lotteria dei calci di rigore a decidere la squadra che accederà al turno successivo.

Dove vedere Germania-Italia Under 21 in diretta TV e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Rai 1, con telecronaca affidata a Luca De Capitani e commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Da bordo campo, gli aggiornamenti in tempo reale saranno curati da Alessandra D'Angiò. La partita sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay, accessibile da PC, smartphone e tablet tramite browser o app ufficiale.

Le probabili formazioni

I tedeschi di Antonio Di Salvo, favoriti dai pronostici, scendono in campo con un classico 4-3-3. Occhi puntati su Nick Woltemade, attaccante dello Stoccarda e autentico trascinatore della squadra: finora ha collezionato 4 gol e 2 assist nel torneo.

Germania Under 21 (4-3-3): Atubolu; Collins, Rosenfelder, Arrey-Mbi, Brown; Nebel, Martel, Reitz; Gruda, Tresoldi, Woltemade. Ct. Di Salvo

Italia Under 21 (3-4-2-1): Desplanches; Ghilardi, Coppola, Pirola; Zanotti, Prati, Ndour, Ruggeri; Pisilli, Casadei; Gnonto. Ct. Nunziata