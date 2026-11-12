Italia-Francia oggi in Nations League: orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

L'Italia torna protagonista in Nations League e si prepara ad affrontare la Francia in una sfida importante per la qualificazione ai quarti di finale. Questa sera, giovedì 12 novembre, gli Azzurri scendono in campo a San Siro davanti a oltre 70mila spettatori. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dall'orario alle probabili formazioni, fino alla diretta tv e streaming.

La squadra guidata da Roberto Mancini cerca una prestazione convincente davanti al proprio pubblico, dopo i progressi mostrati nelle ultime uscite. Alla vigilia, il commissario tecnico ha indicato chiaramente la strada da seguire: "Cerchiamo conferme e miglioramenti rispetto alle ultime gare. Dobbiamo provare a vincere".

Di fronte ci sarà una Francia ambiziosa, che guida il girone con 10 punti e vuole consolidare il primo posto. All'andata, disputata a Parigi poco più di un mese fa, le due nazionali hanno chiuso sull'1-1: al vantaggio francese firmato da Michael Olise ha risposto Alessandro Bastoni.

La classifica del gruppo A vede quindi i Bleus al comando con 10 punti, seguiti dall'Italia a quota 7 e dal Belgio a 6. Chiude la Turchia, ancora ferma a zero punti. Per gli Azzurri, conquistare un risultato positivo contro la Francia potrebbe rivelarsi decisivo in vista dell'ultimo impegno della fase a gironi.

Italia-Francia, orario e dove si gioca

La partita Italia-Francia è in programma oggi, giovedì 12 novembre, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 20.45.

Una serata particolarmente attesa dal pubblico milanese, con oltre 70mila tifosi previsti sugli spalti. In palio ci sono punti pesanti per la classifica della Nations League e un'occasione importante per avvicinare il traguardo dei quarti di finale.

Le probabili formazioni

Roberto Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Donnarumma tra i pali e una linea difensiva composta da Kayode, Scalvini, Bastoni e Calafiori. A centrocampo spazio a Barella, Tonali e Doumbia, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere formato da Vergara e dai fratelli Esposito.

La Francia di Zinedine Zidane dovrebbe invece presentarsi con il 4-2-3-1, affidandosi alla qualità dei suoi interpreti offensivi. Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito. Ct: Roberto Mancini.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doué, Mbappé. Ct: Zinedine Zidane.

Italia-Francia, dove vederla in tv e streaming

I tifosi potranno seguire Italia-Francia in diretta tv su Rai 1, in chiaro e gratuitamente. La partita sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay, la piattaforma della Rai accessibile da smart TV, computer, smartphone e tablet. La programmazione televisiva prevede l'apertura del collegamento da Milano alle 20.30, in vista del calcio d'inizio delle 20:45.

La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, affiancato da Lele Adani per il commento tecnico. A bordo campo ci sarà Tiziana Alla, pronta a raccogliere le prime impressioni dei protagonisti e le dichiarazioni del commissario tecnico. Le interviste saranno curate da Alessandra D'Angiò e Fabrizio Tumbarello.

Al termine della partita spazio ad analisi, commenti e approfondimenti fino alle 23.30, per rivivere i momenti più importanti della sfida e fare il punto sul cammino degli Azzurri in Nations League.