Italia Experience, Jacopo Gubitosi: "In Croazia portiamo il meglio del nostro Paese"

La prima tappa di Italia Experience a Skopje ha appassionato, lo scorso ottobre, oltre 500 juror durante la decima edizione di Giffoni Macedonia Youth Film Festival: è ora il momento di trasferisi a Sibenik, all'Arsen Art House in Croazia, dal 6 al 12 marzo, dove i protagonisti saranno 500 giovani provenienti da quattordici istituti scolastici della città.

"La Croazia condivide con l'Italia principi e valori, con una visione comune e obiettivi simili. Per questo motivo Giffoni ha scelto Sebenico per la terza tappa di Italia Experience. Porteremo qui il cinema italiano, con proiezioni di film e documentari che raccontano il meglio del nostro Paese, attraverso tematiche di grande attualità e molto vicine al mondo dei ragazzi", spiega il direttore generale di Giffoni Jacopo Gubitosi.

"Crediamo non potesse esserci posto migliore di questo per continuare il nostro viaggio - ha aggiunto Gubitosi -condividiamo la grande attenzione alle nuove generazioni, allo sviluppo e all'accrescimento delle loro passioni, legate indissolubilmente alla creatività e all'arte. Da qui, la scelta di puntare su Sibenik per la promozione del cinema italiano all'estero. Saranno quattro giorni di full-immersion per oltre 500 ragazzi protagonisti delle varie attività in programma: visione di film, cortometraggi e documentari. Inoltre, grazie alla nostra nutrita delegazione, realizzeremo un cortometraggio per raccontare la bellezza di questi luoghi", conclude Gubitosi.

Entusiasta anche il sindaco di Sibenik, Željko Burić: "Siamo onorati che Giffoni abbia scelto la nostra città per questo progetto finanziato dal Ministero della Cultura italiano - ha detto - il cinema è l'unica arte che rimane attuale nonostante i ritmi serrati del progresso ed è uno strumento fondamentale per stimolare i ragazzi. Abbiamo scelto di puntare tutto sulla cultura: crediamo sia l'unico mezzo per valorizzare il grande patrimonio che abbiamo e, allo stesso tempo, rendere più consapevoli i nostri cittadini".

Tra gli impegni ufficiali del direttore generale Gubitosi anche un confronto con Jakov Bilić, Direttore del Festival Internazionale del Bambino che si organizza a Sebenico da 62 anni. "Abbiamo una storia simile - ha commentato Bilić - condividiamo lo stesso focus e abbiamo gli stessi obiettivi: mettere al centro bambini e ragazzi. I segmenti su cui si muove il nostro festival sono principalmente teatro, laboratori, workshop e artisti di strada. Lavoriamo anche sul cinema ovviamente, inteso non come semplici proiezioni ma come esperienza da vivere insieme".