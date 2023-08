Italia-Belgio, Europei Pallavolo 2023: dove vedere la partita in Tv e streaming

Italia-Belgio segna l'esordio della nazionale allenata da Ferdinando De Giorgi agli Europei di pallavolo: gli azzurri sono i campioni in carica

Stasera con Italia-Belgio inizia il cammino degli azzurri agli Europei di pallavolo 2023. Questa edizione, la trentatreesima, vede il nostro paese ospitare una serie di incontri in condominio con la Bulgaria, Israele e la Macedonia del Nord: le città italiane coinvolte nel progetto sono Ancona, Bari, Bologna, Perugia e Roma. L'Italia due anni fa ha conquistato il titolo battendo in finale la Slovenia al quinto set.

Italia-Belgio in televisione

Gli azzurri esordiscono stasera, Italia-Belgio inizierà alle 21:15 e si giocherà alla Unipol Arena di Bologna. Il match sarà trasmesso da Rai 2 che insieme a Rai Sport HD manda in onda anche l'omologa manifestazione femminile. La partita sarà trasmessa anche su Sky Sport Summer (canale 201) e Sky Sport Arena. Sulla Rai il commento sarà di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Italia-Belgio in streaming

Italia-Belgio si potrà vedere anche in streaming gratuito su Rai Play ed Euro Volley Tv. Gli abbonati a Sky potranno seguirla su Sky Go e NOW.

I convocati della nazionale italiana

Per questa competizione il tecnico Ferdinando De Giorgi ha convocato quattordici giocatori:

Palleggiatori : Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli Schiacciatori : Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi

: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi Centrali : Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti

: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti Opposti : Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò

: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla

EuroVolley 2023: girone dell'Italia

Girone A