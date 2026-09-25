Italia-Belgio, dove vedere in TV e streaming l’esordio in Nations League di Roberto Mancini

Si riparte dall'Olimpico. Questa sera, venerdì 25 settembre, alle 20:45, l'Italia affronta il Belgio nella gara d'esordio della UEFA Nations League 2026/27. Per gli Azzurri sarà il primo appuntamento ufficiale del nuovo ciclo e, soprattutto, il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale dopo la sua prima esperienza.

Un nuovo capitolo che prende il via proprio dallo stadio romano, con una Nazionale profondamente rinnovata e diversi giovani chiamati a entrare nel gruppo azzurro. Di fronte ci sarà il Belgio di Mark van Bommel, anche lui alla prima partita ufficiale sulla panchina della nazionale. Una sfida che apre quindi due nuovi percorsi tecnici e che mette subito di fronte due nazionali ambiziose. Le squadre fanno parte della Lega A, Gruppo A1. La partita sarà arbitrata dal tedesco Daniel Siebert.

Dove vedere Italia-Belgio

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su RaiPlay. Il fischio d'inizio è previsto alle 20:45. La telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Daniele Adani. A bordo campo ci sarà Tiziana Alla.

Le probabili formazioni

Mancini dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con Donnarumma tra i pali. A centrocampo spazio a Barella, Romano e Tonali, mentre il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Zaniolo, Pio Esposito e Raspadori.

Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct: Roberto Mancini.

La formazione che dovrebbe mettere in campo in campo il Commissario Tecnico belga Mark van Bommel:

Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere

Il ritorno di Mancini

Per Roberto Mancini l'appuntamento con il Belgio segna l'inizio ufficiale della sua seconda esperienza alla guida della Nazionale. Il commissario tecnico dovrà subito lavorare sull'identità della squadra, con un gruppo che presenta diversi volti nuovi accanto ad alcuni dei protagonisti delle precedenti stagioni, l'obiettivo è iniziare il nuovo ciclo nel migliore dei modi. Dall'altra parte, il Belgio di Van Bommel arriva all'Olimpico con una formazione che unisce esperienza e giovani talenti.