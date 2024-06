Italia-Albania: dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

L'Italia inizia la difesa del suo titolo di campione europeo contro l'outsider del Gruppo B, l'Albania, al Westfalenstadion di Dortmund stasera 15 giugno. Molte cose sono cambiate per gli Azzurri da quando hanno sconfitto l'Inghilterra ai rigori nella finale dell'Euro 2020 a Wembley tre anni fa: l'ex allenatore del Napoli Luciano Spalletti ha preso il comando dopo le dimissioni di Roberto Mancini, i difensori Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci si sono ritirati, mentre il centrocampista Marco Verratti è assente da quando ha lasciato il PSG per l'Al-Arabi in Qatar.

Dopo il debutto della Germania, nazione che ospita Euro 2024, che ha travolto nel match d'apertura la Scozia, stasera 15 giugno tocca all'Italia scendere in campo, La nazionale di Luciano Spalletti affronta l'Albania. Del girone B fanno parte anche la Croazia e la Spagna. Ecco come seguire l'incontro in Tv e in streaming e le probabili formazioni.

Dove vedere Italia-Albania in TV

La partita di stasera è fondamentale per la nostra nazionale: considerato lo spessore dei prossimi avversari. L'incontro sarà trasmesso in chiaro su Rai 1, il calcio d'inizio è previsto alle ore 21:00. Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro saranno i telecronisti. Gli abbonati a Sky potranno vedere Italia-Albania su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) con il racconto del duo composto da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Come seguire l'incontro in streaming

Italia-Albania sarà visibile anche in streaming grazie alla piattaforma gratuita RaiPlay. Gli abbonati a Sky, invece, potranno collegarsi all'app Sky Go e a NOW, dove sarà possibile acquistare il pass per il singolo incontro.

Italia- Albania: le probabili formazioni

Al prossimo turno si qualificano le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze. Secondo gli esperti, per passare il turno basta vincere una partita e pareggiare un'altra. Stasera, Spalletti e Sylvinho, i due commissari tecnici delle nazionali, schierano i loro migliori undici uomini per ottenere la prima vittoria e iniziare con il piede giusto la loro avventura europea. Ecco le probabili formazioni che vedremo in campo al Signal Iduna Park di Dortmund