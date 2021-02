It Comes at Night: il titolo del film spiegato dal regista

Trey Edward Shults, regista di It Comes at Night, ha spiegato la genesi e il titolo del film durante una conferenza stampa su richiesta di un giornalista.

Durante il tour promozionale di It Comes at Night il regista ha visitato Chicago per partecipare ad una conferenza stampa, che ha avuto luogo dopo la proiezione della pellicola, in cui il cineasta ha fornito una spiegazione del titolo del film, su richiesta di un giornalista.

Trey Edward Shults, dopo la proiezione, ha esposto quella che secondo lui è la spiegazione più giusta e più semplice del titolo del film: "Il titolo mi è venuto in mente all'inizio del processo di scrittura, prima che i personaggi e la trama fossero completamente sviluppati, e mi è rimasto molto impresso, al punto che ho deciso di utilizzarlo."

Shults ha anche aggiunto che il titolo può rappresentare il bisogno di riposare che abbiamo tutti noi durante la notte, bisogno che spesso viene inficiato dalla paura e dall'ansia, mostri invisibili e infidi che fin troppo spesso riescono a prendere il sopravvento sulle nostre emozioni.

Su Rotten Tomatoes il film ha un punteggio di approvazione dell'87% basato su 251 recensioni, con una valutazione media di 7,4 / 10. Il consenso critico del sito recita: "It Comes At Night fa un uso letalmente efficace di strumenti infallibili, dimostrando ancora una volta che ciò che non viene visto può essere orribile quanto qualsiasi cosa presente sullo schermo".