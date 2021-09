Isolation, il teaser trailer in esclusiva del film evento al cinema il 4, 5 e 6 ottobre

Isolation è il film di cui vi proponiamo il teaser trailer in esclusiva: la pellicola viene presentata il 6 settembre come evento speciale all'interno delle Giornate degli Autori ISOLA EDIPO a Venezia 78.

Isolation, di cui vi presentiamo il teaser trailer in esclusiva, uscirà come evento al cinema il 4, 5 e 6 ottobre. Il film viene presentato oggi 6 settembre all'interno delle Giornate degli Autori ISOLA EDIPO a Venezia 78. Gli autori, nei cinque cortometraggi della durata di 15 minuti ciascuno, raccontano le storie di isolamento dei loro rispettivi paesi. Parte dei proventi di Isolation saranno devoluti alla Croce Rossa.

Il teaser di Isolation, che potete vedere sopra, si apre con Michele Placido, uno dei cinque registi del docufilm. L'attore rivolto alla telecamera dice "certo è che se la morte fosse uno di quegli insetti strani, schifosi che ti ritrovi addosso, che qualcuno ci scopre addosso e poi la piglia e la butta via....". Olivier Guerpillon parla della scelta svedese di non chiudersi in casa, niente lockdown per loro ma un numero di morti molto alto "abbiamo mantenuto la libertà ma a che prezzo?", si chiede il regista.

Docufilm collettivo di cinque grandi autori europei chiamati a raccontare i drammi e le rivoluzioni causate dalla pandemia nei propri paesi, ciascuno da una prospettiva particolare ma insieme per un obiettivo comune: registi europei uniti in una simbolica riunificazione del Continente, in un anno molto particolare e difficile come il 2020. Isolation è una testimonianza storica collettiva: storie personali mai raccontate che fungono da spunto di riflessione e di ispirazione, da contributo alla battaglia dell'umanità contro l'epidemia e, più in generale, alla difesa della salute pubblica dell'Europa stessa, chiamata oggi più che mai ad una grande sfida unitaria. Parte dei proventi di Isolation saranno devoluti alla Croce Rossa.

Il primo ciak di Isolation è stato battuto il 5 settembre 2020 a Londra dal regista inglese Michael Winterbottom, a seguire Julia von Heinz per la parte relativa alla Germania, Olivier Guerpillon quella relativa alla Svezia, Jaco van Dormael per il Belgio e Michele Placido in rappresentanza dell'Italia, la prima nazione europea ad affrontare la pandemia e che ha dato vita a questa coproduzione internazionale promossa da Notorious Pictures di Guglielmo Marchetti.

La morte addosso, di Michele Placido, è ispirato a "L'uomo dal fiore in bocca", opera teatrale di Luigi Pirandello. Una mattina, il regista e attore esce di casa e si inoltra tra le strade di Roma durante il periodo più duro, quello del primo lockdown. Durante la passeggiata, inizia a filmare quanto sta osservando, e farà la stessa cosa in altre occasioni. Così visiterà anche Firenze e Milano, e lì incontrerà artisti e maestranze del mondo dello spettacolo, bloccati dalle misure di contenimento contro il virus dilagante: tutti appaiono sconfortati, ma speranzosi per la riapertura che dovrà avvenire, presto o tardi.

Isolation, distribuito in Italia da Notorious Pictures, dopo la presentazione a Venezia 78, arriverà nelle sale italiane e sarà possibile vederlo il 4, 5 e 6 ottobre 2021.