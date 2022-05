Isola del Cinema 2022: la nuova edizione dal 16 giugno a Roma

L'Isola del Cinema, nata nel 1995 sull'Isola Tiberina, torna finalmente in presenza nel suo luogo storico di appartenenza sulle banchine del Tevere, con una nuova edizione 2022 - la 28° - totalmente rinnovata nella veste grafica e nei contenuti, da giovedì 16 giugno a sabato 3 settembre.

Novità assoluta di quest'anno la presenza di Lexus come Main Partner e di Rai Radio2 come voce ufficiale del Festival. Nell'anno del centenario dalla nascita di Pier Paolo Pasolini, il Festival apre ufficialmente le "danze" con il concorso nazionale di cortometraggi "Mamma Roma e le città" in omaggio al grande intellettuale. Giunto alla nona edizione e dedicato agli under 30, il concorso invita i giovani ad inviare dei corti della durata dai 3 ai 5 minuti a tema e genere libero. Primo premio 1.000 euro e una visibilità per tre mesi sulla piattaforma "Forme Web Tv".

A giudicare i lavori una giuria di under 30. Apertura il 15 maggio e chiusura invio corti il 10 agosto. Per partecipare basta inviare una mail con titolo e link del corto a redazione@isoladelcinema.com o attraverso il portale filmfreeway.com. La partecipazione è gratuita. Per i suoi 80 giorni di programmazione il calendario culturale dell'Isola del Cinema 2022 offrirà al pubblico proiezioni, mostre, eventi speciali, masterclass e incontri con ospiti italiani e internazionali. L'estate romana tornerà a gioire di uno degli eventi di cinema e cultura più amati dal pubblico della capitale e dai numerosi turisti che affollano la città eterna. Un'edizione questa che, mantenendo fermo il suo grande amore per il cinema, si arricchirà con esperienze di vario genere: dalle arti digitali alla musica, il teatro, la letteratura, la fotografia, visite a spazi virtuali, interessanti proposte food e molto altro.

Dopo quasi tre decenni di storia, l'Isola del Cinema 2022 si presenta con un brand fresco e innovativo, che esprime perfettamente la sintesi tra la sua identità e le trasformazioni del mondo attuale. Le due sponde del nuovo logo, rappresentate dalle due parentesi, sono pronte ad abbracciare le diverse anime multiculturali, raccontando l'unicità del luogo, attraverso l'unione delle due rive opposte. I due anni di pandemia non hanno fermato il festival con appuntamenti da remoto o in altri luoghi della capitale, ma ora è il tempo di ricominciare da dove tutto è iniziato. Sempre capitanata da Giorgio Ginori e dal suo team, questa ventottesima stagione, sarà rinnovata sia dal punto di vista logistico e scenografico, che di contenuti ed appuntamenti.

Un gemellaggio con Parigi porterà sull'Isola: Nouvelle Vague sul Tevere e contemporaneamente nella Ville Lumière ci sarà l'esordio di Dolcevita-Sur-Seine, grazie al contributo del MIC e alla collaborazione delle più importanti Istituzioni dei due Paesi: il MAECI, Regione Lazio, Roma Capitale insieme all'Ambasciata di Francia in Italia, l'Ambasciata d'Italia in Francia, i rispettivi Istituti di Cultura, la Ville de Paris e l'Associazione Palatine di Parigi. Una vera ondata di cultura lungo il Tevere e la Senna.

Questa liaison particolare permetterà agli spettatori dell'Isola di vedere film della Nouvelle Vague ma anche opere contemporanee e di animazione oltre alla Mostra Fotografica firmata Raymond Cauchetier, ovvero il fotografo di scena di autori come Jean-Luc Godard, François Truffaut, Jacques Demy, Jacques Rozier e Claude Chabrol. Il meglio del cinema d'avanguardia francese attraverso gli occhi di colui che è stato sui set. Indimenticabili gli scatti a Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo sugli Champs-Élysées in À bout de souffle (Fino all'ultimo respiro) o la risata di Jeanne Moreau in Jules et Jim. Parallelamente sulle rive della Senna verrà allestita una mostra su Roma e i suoi set di cinema in collaborazione con il CSC - Cineteca Nazionale.

Principale missione sarà come sempre la promozione del Cinema Italiano con proposte della migliore cinematografia contemporanea e di repertorio, attraverso incontri con critici e professionisti del settore, per ampliare e approfondire le proiezioni e le rassegne parte del programma. Nei cento anni della nascita, l'intellettuale Pier Paolo Pasolini, verrà ricordato in vari modi: rivivendo e rivedendo parte delle sue opere e raccontando il suo legame unico con Roma, oltre al concorso di cortometraggi "Mamma Roma e le città" a lui dedicato. Altro importantissimo centenario della nascita da celebrare quello del regista Mauro Bolognini. Omaggi speciali saranno dedicati all'arte di un'attrice unica come Monica Vitti, al genio di Federico Fellini e di Ennio Morricone che proseguiranno così il ricco cartellone degli eventi.

Isola Mondo ci farà viaggiare attraverso il Brasile, il Giappone, la Gran Bretagna, Cuba e oltre; ritorna OPS - Premio Opera Prima e Seconda, un Premio del Pubblico e l'EWF#5 - European Women Filmaker, Paese ospite la Repubblica Ceca. Mentre FSR - Fuoco sul Reale presenterà una serie di documentari italiani e internazionali dell'ultima stagione cinematografica. Arena 2050 - L'Isola della rigenerazione, porterà personalità ed artisti che interverranno sui temi dell'innovazione e della sostenibilità; ci saranno serate di raccolta fondi in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio e per l'Africa in collaborazione con Amnesty International; Anteprime Cinematografiche e la Sala Cinelab dove saranno presentati tutti i film in lingua originale con sottotitoli.