L'Isola dei Famosi tornerà nel 2025 dopo il flop delle ultime stagioni? Cosa ha detto Piersilvio Berlusconi

Le ultime edizioni andate in onda de L'Isola dei famosi non sono state esattamente un trionfo di ascolti, ma a mettere un punto sulla situazione ci pensa Piersilvio Berlusconi.

La presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2024-2025 è stata anche l'occasione per l'AD di mettere un punto definitivo sulla situazione che riguarda il noto reality show con i naufraghi, che da ormai più di un decennio tiene compagnia ai milioni di italiani che decidono di sintonizzarsi su canale 5 attraverso i propri televisori.

Quale sarà il futuro de L'isola dei famosi?

Durante l'evento Davide Maggio a posto a Piersilvio Berlusconi la domanda fatidica: Chi condurrà il reality nella prossima edizione 2025? Al che, l'amministratore delegato ha risposto senza mezzi termini quanto segue: "Credo sia troppo presto per dirlo. Aspettiamo un'evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione".

Addio a Carlo Capponi, star dell'Isola dei Famosi 2008

Leggendo tra le righe di questa risposta, è riconoscibile la bocciatura dell'ultima edizione dello show da parte di Berlusconi Jr. D'altronde è anche un dato di fatto come quella del 2024 sia stata l'iterazione più criticata di sempre, sia per la scelta del conduttore che del cast che è andato a comporre il gruppo di naufraghi. La colpa, a quanto sembra, sarebbe da attribuire alla pigrizia degli autori, fin troppo adagiati ormai su un format che ha necessariamente bisogno di uno svecchiamento.

Piersilvio ha poi proseguito, dichiarando: "Noi siamo convinti che sia un format ancora in grado di funzionare. In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche questa volta degli ottimi risultati". Indubbiamente la situazione della versione italiana de L'Isola dei famosi è in una fase di stanca da ben più di questa ultima edizione. Non resta che attendere e vedere se sarà possibile per il reality tornare ai fasti di un tempo.