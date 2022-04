Isola dei famosi 2022, Patrizia Bonetti pronta a denunciare la produzione per un milione di euro?

Patrizia Bonetti ha abbandonato l'Isola dei Famosi 2022 per intentare una causa milionaria contro la produzione del programma: la rivelazione, fatta per la prima volta da Alessandro Rosica, conferma i rumors sull'abbandono della naufraga. La stessa Ilary Blasi, nell'ultima puntata, ha rotto il silenzio rivelando che la Bonetti stava tornando in Italia per farsi curare.

La prova del fuoco di Patrizia Bonetti e Roberta Morise, nella seconda puntata dell'Isola dei famosi 2022, aveva spaventato sia il pubblico da casa che l'inviato Alvin che, di sua iniziativa, l'aveva stoppata. Le due naufraghe, che si stavano giocando la permanenza su Playa Palapa, pur di vincere avevano superato i propri limiti, iniziando anche a lamentarsi per il dolore causato dall'eccessivo calore.

Patrizia Bonetti, sconfitta da Roberta, doveva finire in Playa Sgamada ma di lei si erano perse le tracce, Giuseppe Porro aveva scritto che "l'infuencer durante la prova del fuoco in Honduras ha riportato alcune ustioni e sta tornando in Italia, abbandonando definitivamente il gioco". Nell'ultima puntata, anche Ilary Blasi ha rotto il silenzio rivelando: "Patrizia si trova già in Italia, e si sottoporrà a delle cure".

La verità, secondo quanto riportato da Alessandro Rosica, sarebbe diversa... In realtà Patrizia era pronta a rientrare su Playa Sgamada ma il fidanzato le ha consigliato di tornare in Italia: "A seguito delle ustioni riportate sull'isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro!!! Inizialmente Patty era pronta a rientrare subito fermata dal furbo fidanzato, che ha preso il primo aereo e l'ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull'isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti ", ha scritto Rosica. Ricordando che Patrizia Bonetti: "è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz".