Isola dei famosi 2022, paura per la prova del fuoco di Patrizia Bonetti e Roberta Morise

Alvin ha preferito fermare la prova del fuoco di Patrizia Bonetti e Roberta Morise: l'inviato dell'Isola dei famosi 2022 ha temuto per l'incolumità delle naufraghe.

La prova del fuoco di Patrizia Bonetti e Roberta Morise, nella seconda puntata dell'Isola dei famosi 2022, è stata fermata da Alvin: i lamenti delle due naufraghe, ed alcuni movimenti irregolari, hanno convinto l'inviato in Honduras a stoppare il gioco. La vittoria è stata assegnata a Roberta che, rispetto a Patrizia, si è allontanata qualche secondo dopo dalla fiamma.

All'Isola dei Famosi è tornata la prova più iconica, quella che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, mentre il regista indugia con i primi piani degli occhi di Ilary Blasi, stiamo parlando, ovviamente, della prova del fuoco. Le due naufraghe che si sono sottoposte al gioco sono state Patrizia Bonetti e Roberta Morise, la vincitrice sarebbe rimasta sull'isola principale in coppia con Blind.

La prova, leggermente modificata rispetto alle scorse edizioni, senza i pannelli di sostegno alle spalle delle concorrenti, è iniziata con le naufraghe che si sono bagnate e con Alvin che ha dato loro i soliti consigli, ricordando che le fiamme non avrebbero mai toccato i loro corpi, cosa alquanto ovvia. Le due ragazze sono subito apparse molto determinate ad aggiudicarsi la gara e a resistere al calore della fiamma.

Durante la prova, man mano che la fiamma si avvicinava, Patrizia e Roberta hanno iniziato a lamentarsi, a spostarsi leggermente per evitare il contatto diretto con il calore. Alvin, preoccupato per la loro incolumità, ha preferito fermare il gioco quando erano passati 5 minuti e 51 secondi, come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity.

Secondo l'inviato e gli autori del programma, Patrizia Bonetti si è allontanata dalla fiamma poco prima di Roberta, è stata quest'ultima ad aggiudicarsi la gara, formando la nuova coppia con Blind. Patrizia Bonetti è andata ad infoltire il gruppo de naufraghi che occupa Playa Sgamada.