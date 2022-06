Isola dei famosi 2022, Mercedesz Henger contro Edoardo Tavassi “non mi ha soccorsa quando mi sono ferita”

Mercedesz Henger è rimasta delusa da Edoardo Tavassi: il naufrago non l'ha soccorsa quando si è ferita durante un'escursione sull'Isola dei famosi 2022. La naufraga è caduta facendosi male alla mano, ricoverata in infermeria è stata curata con quattro punti di sutura, a tutto ciò il fratello di Guendalina sarebbe rimasto indifferente.

I rapporti tra Mercedesz Henger e Edoardo Tavassi sembrano aver subito un nuovo, brusco, rallentamento, forse colpa anche di Estefanía Bernal che, come ha notato anche Carmen Di Pietro, nelle ultime ore prova a passare più tempo possibile con Tavassi.

Un nuovo episodio ora ha alzato una barriera tra Mercedesz ed Edoardo, colpa di un ennesimo infortunio, uno dei tanti che ha caratterizzato questa stagione del reality. Questa volta a finire in infermeria è stata la Henger. La ragazza è caduta durante un'escursione proprio con Edoardo ed Estefania, sembra che nello scivolare la sua mano sia finita sopra un corallo, ma, comunque sia andata, la ragazza ha avuto bisogno del supporto dei medici.

Mercedesz, quando è tornata, con la mano fasciata e quattro punti di sutura si è lamentata davanti alle telecamere "quando mi sono fatta male nessuno è tornato con me, è stato strano, io non avrei mai lasciato che uno di loro tornasse da solo", come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La Henger, in particolare, è rimasta male per il comportamento di Edoardo "quando sono tornata mi ha chiesto 'come va?' rapidamente, poi è corso a dare il sacco al suo amico Nicolas". Vaporidis infatti, ha abbandonato, momentaneamente l'isola, per controlli medici in infermeria.