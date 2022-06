Isola dei Famosi 2022: Marialaura De Vitis e il sogno erotico su Luca Daffrè

Marialaura De Vitis ha fatto un sogno erotico su Luca Daffrè durante la notte appena passata all'Isola dei Famosi 2022: l'ex fidanzata di Paolo Brosio in questi mesi sembra aver cambiato target, dopo la rottura con il giornalista ora prova a sedurre il palestrato Luca, in precedenza aveva tentato con Alessandro Iannone.

Dopo aver vinto l'ultima edizione de La Pupa e il Secchione, Marialaura De Vitis è sbarcata in Honduras convinta di trovarsi in una sorta di gioco delle coppie. Appena ha messo piede a Playa Palapa ha subito provato a conquistare il cuore di Alessandro Iannone. Il suo comportamento aveva stizzito Carmen di Pietro, la madre dell'ex naufrago aveva detto "Non mi faccio abbindolare da lei" e "Se mi accorgo che Marialaura prende in giro mio figlio mi arrabbio sul serio".

Dopo il due di picche rifilatole da Alessandro, Marialaura non si è data per vinta è ha tentato di avvicinarsi a Luca Daffrè, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, che negli ultimi giorni si è divertito a scherzare con la Di Pietro, trasformandosi nel suo Toy Boy. L'ex di Brosio nelle ultime ore, forse anche per tastare il terreno, ha raccontato di aver fatto un sogno su Daffrè. "Eravamo vicini di camera" ha raccontato a Luca ed Edoardo "lo sentivo bussare alla porta, Vado a vedere alla finestra e c'era il cervo e gli ho aperto - ha detto facendo riferimento al tatuaggio del naufrago - E poi il sogno è continuato. Lui, invece, ha sognato che lo nominavo", ha detto a Tavassi.

Poi, nel corso di un confessionale ha rivelato "Eravamo molto complici, ridevamo tanto, c'era della passione. Magari se si avvera fuori di qua, gli dirò che avevo avuto un sogno premonitore", ha detto alle telecamere, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.