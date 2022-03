Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez contro Nicolas Vaporidis “mi sta sul ca..o”

L'Isola dei Famosi 2022 è appena iniziata e già sono nate le prime antipatie, in particolare Jeremias Rodriguez ha preso di mira Nicolas Vaporidis: il fratello di Belen non ha gradito un atteggiamento dell'attore di 'Notte prima degli esami. A suo dire, Nicolas, quando è arrivato sull'isola, non ha risposto al suo saluto.

Mentre Jovana Djordjevic, nella solitudine di Playa Sgamada, confessa la sua antipatia per Floriana Secondi, quest'ultima, sull'isola principale, ha i primi screzi con il suo compagno d squadra Antonio Zequila. Ma tra i concorrenti è nata un'altra antipatia, quella di Jeremias Rodriguez nei confronti di Nicolas Vaporidis.

Il fratello di Belen, e il padre Gustavo, sono stati i vincitori della prima prova leader del programma. Grazie a questo il duo ha potuto votare un'altra coppia da mandare in nomination, Jeremias avrebbe voluto spedire al televoto proprio Nicolas: "L'unica persona che è entrata e non mi ha salutato è Vaporidis, niente. Mi sembra un motivo valido, non c'è altro. La scelta l'ho presa da solo, ha salutato mio padre, a me no", ha detto ad Ilary Blasi che gli ha ricordato che l'attore era immune. A quel punto, il duo Rodriguez ha votato la coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi.

Nella notte Jeremias Rodriguez ha spiegato a Blind Estefania i motivi del suo astio nei confronti dell'attore di origini greche "Non ce l'avevo con voi, io gli ho fatto così con la mano, lui non mi ha dato la mano e già mi è stato sul caz.o, poi gli faccio l'occhiolino con l'occhio e non mi guarda. Allora lo nomino. Mio padre che era di fianco l'ha salutato, io sono rimasto con la mano così. Avrei potuto anche nominare altri, ma era successa questa roba. Alla fine ho nominato Floriana e Antonio", ha detto, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, Jeremias, sottolineando, quella che, secondo lui, è stata una mancanza di educazione da parte di Nicolas Vaporidis.