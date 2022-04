Isola dei Famosi 2022, eliminati e nominati dell’ottava puntata: ecco cosa è successo

L'isola dei Famosi 2022 è giunta all'ottava puntata, che riepiloghiamo in vista della nona. Ci sono stati numerosi momenti che hanno catturato l'attenzione del pubblico, ecco cosa è successo: Jovana Djordjevic ha abbandonato il gioco, Floriana Secondi è stata eliminata e Jeremias Rodriguez è finito in nomination.

La prima novità dell'ottava puntata del reality prodotto da Mediaset, in collaborazione con Banijay Italia, è stata il ritiro di Jovana Djordjevic. La modella di origini serbe ha lasciato il gioco per motivi di salute. La notizia è stata data da Alvin: "Jovana ha avuto un problema medico. Ci tengo a precisare che non è nulla di grave, una roba molto, molto leggera però le regole del nostro gioco ci impediscono di averla qui sulla nostra playa", ha spiegato l'inviato.

Chiuso il capitolo Djordjevic, Ilary Blasi ha voluto analizzare alcune delle dinamiche che si sono sviluppate nella settimana, in particolare la tensione tra Estefania Bernal e Blind. Ma non è stato l'unico momento di discussione, Guendalina Tavassi ha polemizzato con Jeremias e Gustavo, la showgirl definisce i Rodriguez "i parenti me rode", incolpandoli di essere eccessivamente permalosi.

Un altro segmento del programma ha visto Blind accusare, insieme ad altri naufraghi, Nicolas Vaporidis di aver finto il malore, avuto la settimana scorsa dopo la prova del girarrosto, per andare a mangiare. L'ipotesi del rapper è stata contestata da Vladimir Luxuria: "Blind, scusa chi sei tu come dottore per capire lo stato di salute di Nicolas dopo la prova? Io penso che su queste cose non si può scherzare né giudicare", ha detto l'opinionista.

Subito dopo è arrivato il risultato del televoto, Gustavo Rodriguez, con il 15% dei voti, è stato il meno votato dal pubblico che gli ha preferito Nicolas Vaporidis, che ha avuto il 60% dei consensi, e Nick Luciani, il 'Cugino di Campagna' è stato scelto dal 25% del pubblico. Il padre di Belen è andato ad infoltire la schiera dei naufraghi di Play Sgamada.

Dopo, Ilary ha messo a confronto Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, ma il fratello di Belen non ha voluto parlare dell'attore: "Non ho nulla da dire. Nicolas è un fenomeno, il numero uno a giocare", ha detto in maniera stizzita, finendo per attirarsi addosso le antipatie del pubblico che commenta il programma sui social.

Nel corso della puntata gli spettatori hanno deciso chi eliminare tra Clemente Russo, Floriana Secondi e Lory Del Santo, il pubblico ha deciso che a lasciare l'isola doveva essere Floriana. L'ex vincitrice del Grande Fratello è stata votata solo dal il 23% del pubblico, Clemente ha ottenuto il 48% dei televoti e Lory il 29%, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La parte finale del programma, come sempre, è stata dedicata alle nomination, Jeremias è stato il più votato dal gruppo, Nick Luciani ha mandato al televoto la coppia formata da Estefania e Roger. Sembra che il fratello di Belen abbia chiesto agli altri naufraghi di votarlo, Jeremias vuole lasciare l'Isola, ma, per non pagare la penale, vorrebbe che a cacciarlo fosse il pubblico da casa.